Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, madenlerde iş güvenliği sağlamak için verdiği seminerlerde tiyatro ile farkındalık oluşturuluyor.

Tiyatro sosyal mesajların verildiği önemli bir iletişim aracı olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca, bu kez de Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi ile gündeme geldi.

TIR ÜZERİNDEKİ TİYATRO 30'DAN FAZLA İLDE GÖSTERİMDE

30’un üzerinde il ve ilçede 60’a yakın seminerle 10 bin çalışanı hedefleyen interaktif tiyatro, tır üzerindeki turne sahnesinde yoluna devam ediyor.

En son gösterimi Amasya'da sergilenen oyunda; Güven Usta, Necmi, Saim ve Mehmet isimli dört maden çalışanının başlarından geçen olaylarda güldürürken düşündüren, samimi ve çalışanların aktif katılımı da sağlanıyor.

OYUNDA MADENCİNİN, AİLE VE ARKADAŞLIK UNSURLARI VAR

Oyunun didaktik unsurlarını oluştururken çalışanların maden dışındaki arkadaşlıkları ve aile yaşamlarına da yer veriliyor. Bu sayede çalışanların kendi çalışma ortamlarında keyifli vakit geçirirken iş sağlığı ve güvenliği farkındalıklarının artırılması amaçlanıyor.

"TİYATRO OYUNLARIYLA MADENCİYE ULAŞACAĞIZ"

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSG) Uzmanı Mehmet Özkan, “Sağlığınız ve Güvenliğiniz için, Siz Neredeyseniz Biz Oradayız!” sloganıyla hazırlanan 8 oyunla madencilere ulaşmayı sürdürdüklerini söyledi.

10 yıllık maden işçisi Hasan Acar da işçilerle karşılıklı diyaloğun kurulduğu eğitimi çok faydalı bulduğunu belirtti.

Madenlerdeki iş güvenliği tiyatro ile anlatılıyor VİDEO