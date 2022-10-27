Mağazadayken aynı anda cep telefonundan interneti tarıyoruz

Bir araştırma, kullanıcıların mağazadayken dahi satın almadan önce internetten arama yaptığını ortaya koydu.

Tüketici alışkanlıkları ve markalardan beklentileri, geçen üç yılda dikkate değer bir biçimde değişti.

Yeni yayınlanan 2022 Dijital Tüketici Trendleri Endeksi, dijitali aktif olarak kullanan tüketicilere dair bir araştırma yaptı.

Mağaza yerine interneti tercih edenlerin sayısı arttı

Araştırmaya göre, 2 kullanıcıdan birinin mağazada olsa dahi satın alma kararı vermeden önce internet araması yaptığı görülürken, tüketicilerin yüzde 47'sinin ürünleri mağazada keşfetse de internetten satın almayı tercih ettiği tespit edildi.

"Tutarlı müşteri deneyimleri sunabilen markalar güçleniyor"

Trendlere ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Becca Digital Technology Kurucusu Berkay Akıncı, “Pazarlama profesyonelleri için ‘yeni normal’in konuşulduğu dönem oldukça kısa sürdü. Zira internet ve dijital teknolojiler değişimlerin fazlasıyla kalıcı olduğunu gösterdi. Bugün çizgisel değil, döngüsel bir tüketici iletişiminden söz etmemiz gerekiyor. Farklı satış ve pazarlama kanallarında tutarlı müşteri deneyimleri sunabilen markalar, rekabette güçleniyor." dedi.

Dijital alışverişin yeni trendleri