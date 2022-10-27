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- Mağazadayken aynı anda cep telefonundan interneti tarıyoruz
Mağazadayken aynı anda cep telefonundan interneti tarıyoruz
- 27.10.2022 - 17:49
- Güncelleme : 27.10.2022 - 17:54
Tüketici alışkanlıkları ve markalardan beklentileri, geçen üç yılda dikkate değer bir biçimde değişti.
Yeni yayınlanan 2022 Dijital Tüketici Trendleri Endeksi, dijitali aktif olarak kullanan tüketicilere dair bir araştırma yaptı.
Mağaza yerine interneti tercih edenlerin sayısı arttı
Araştırmaya göre, 2 kullanıcıdan birinin mağazada olsa dahi satın alma kararı vermeden önce internet araması yaptığı görülürken, tüketicilerin yüzde 47'sinin ürünleri mağazada keşfetse de internetten satın almayı tercih ettiği tespit edildi.
"Tutarlı müşteri deneyimleri sunabilen markalar güçleniyor"
Trendlere ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Becca Digital Technology Kurucusu Berkay Akıncı, “Pazarlama profesyonelleri için ‘yeni normal’in konuşulduğu dönem oldukça kısa sürdü. Zira internet ve dijital teknolojiler değişimlerin fazlasıyla kalıcı olduğunu gösterdi. Bugün çizgisel değil, döngüsel bir tüketici iletişiminden söz etmemiz gerekiyor. Farklı satış ve pazarlama kanallarında tutarlı müşteri deneyimleri sunabilen markalar, rekabette güçleniyor." dedi.
Dijital alışverişin yeni trendleri
- 2022’nin dijital tüketici trendleri arasında, 5 tüketiciden 4’ünün tutarlı müşteri deneyimleri sunan markalara yöneldiğine işaret eden veri öne çıktı.
- Öte yandan tüketicilerin yüzde 78'i, sadakati dolayısıyla kendilerini ödüllendiren markaları seçmeyi tercih etti.
- Sadakati ödüllendirilen tüketiciler markanın sunduğu hikayenin kahramanlarından birine dönüşüyor ve bu sayede güven ilişkisi kuruluyor.
- Kurumsal kimlik, içerik tasarımı, sosyal medya stratejisi ve teknoloji gibi başlıkları içeren stratejilerin uçtan uca tasarlanması gerekiyor.
- Tüketicilerin zaman geçirdiği dijital platformların değiştiği, dikkat süreleri azaldığını ve alternatifler çoğaldı.
- Raporda e-posta pazarlamasının son dönemde kısa mesajlarla yapılan iletişimlerden yüzde 108, banner reklamlardan yüzde 53 daha iyi performans gösterdiği görülüyor.
- Hangi mecranın, ne sıklıkta kullanılması gerektiği markaya, kitleye, mecra özelliklerine göre değişiyor.