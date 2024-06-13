Mağazalardaki alışveriş 15 Haziran'da zirve yapacak Kurban Bayramı için alışverişin en yoğunlaşacağı tarih belli oldu. Mağazalar özel kampanyalarla alışverişin artacağını umdukları 15 Haziran'a odaklandı.

AA

Okullar kapanıyor, Kurban Bayramı başlayacak ve Babalar Günü kutlanacak. Bu üç gelişme de alışverişi hızlandıracak nedenlerin arasında yer alıyor.

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD), son günlerde online satışlarda önemli bir hareketlilik gözlemlendiğinin görüldüğünü belirterek, mağazalardaki alışverişin cumartesi günü zirve yapmasının beklendiğini dile getirdi.

BMD açıklamasına göre, perakende sektörü aynı tarihe denk düşen Kurban Bayramı, Babalar Günü ve tatil alışverişi için hazırlıklarını tamamladı.

15 Haziran'da 50 milyar liralık kartlı harcama yapılması bekleniyor

Alışverişin zirveye çıkacağı 15 Haziran'da 50 milyar liralık kartlı harcama yapılması bekleniyor.

Alışveriş hacminin Kurban Bayramı'nda 120 milyar liraya çıkacağı tahmin edildi

BMD Başkanı Sinan Öncel, Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, nisan ayındaki üç günlük Ramazan Bayramı ve arife günü kartlarla 87 milyarı yurt içinde olmak üzere toplam 94,1 milyar liralık alışveriş yapıldığını belirterek, bu hacmin arife günü ve Kurban Bayramı'nda 120 milyar lira düzeyine çıkabileceğini öngördüklerini ifade etti.

Özel kampanyalar hazırlandı

Markaların Babalar Günü ile aynı döneme gelen bayram ve okulların kapanması dolayısıyla özel kampanyalar hazırladığını kaydeden Öncel, şunları aktardı:

Son günlerde online satışlarda önemli bir hareketlilik gözlemliyoruz. Mağazalardaki alışverişin ise cumartesi günü zirve yapmasını bekliyoruz. Dini bayramlarda alışverişin yaklaşık yüzde 40'ı arife günü gerçekleşiyor. Dolayısıyla cumartesi günü kartlarla yaklaşık 50 milyar liralık alışverişin sürpriz olmayacağını düşünüyoruz. Ramazan Bayramı'nda kartlı harcamaların yüzde 20'si market, yüzde 14'ü hazır giyim, yüzde 11'i yemek, yüzde 10'u ise akaryakıt için gerçekleşmişti.

Kurban Bayramı'nda da yine benzer bir tablo bekliyoruz. Babalar Günü ve tatil dönemi olması nedeniyle hazır giyimin yanı sıra akaryakıt, ulaşım ve konaklama harcamalarında büyük oranlı artış bekliyoruz. BMD'nin anketine göre, mayıs ayında üye markalarımızın yaklaşık yarısının adet satışlarının nisana göre azaldığı görülüyor. Babalar Günü ile birleşen bayram ve tatil alışverişinin etkisiyle mayıstaki kaybı bu ay telafi edeceğimizi söyleyebiliriz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)