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    Mahkeme ANKAPARK'ın tahliyesine karar verdi

    Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisi içindeki ANKAPARK'la ilgili tartışmalara son nokta konuldu.
    • 06.07.2022 - 12:24
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    Mahkeme ANKAPARK'ın tahliyesine karar verdi

    Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin davacı konumda olduğu ve tahliye edilmesisi talebinde bulunduğu Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisi içindeki ANKAPARK'ın işletmecisinin tahliyesine karar verildi.

    İşletmecinin taşınmaz üzerindeki müdahalesi kaldırılacak

    Ankara 6. Sulh Hukuk Mahkemesi, Atatürk Orman Çiftliği arazisi içindeki ANKAPARK'ın tahliyesine ve işletmecinin taşınmaz üzerindeki müdahalesinin kaldırılmasına hükmetti.

    Karar duruşması görüldü

    Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ANKAPARK'ın tahliyesi ve belediyeye devri için açtığı davanın karar duruşması Ankara 6. Sulh Hukuk Mahkemesinde görüldü.

    Davalı işletme "fesih yok" dedi

    Davalı vekili duruşmada, kira sözleşmesinde fesih bulunmadığını, tahliye kararı verilirse haksız bir durum oluşacağını beyan etti.

    Davacı Ankara Büyükşehir Belediyesi raporları öne sürdü

    Davacı Ankara Büyükşehir Belediyesi vekili ise aldırılan keşif ve bilirkişi raporlarının delil sayılmasını, davanın kabulünü istedi.

    ANKAPARK

    Tahliye davası kabul edildi

    AA'nın haberine göre beyanların ardından hükmü açıklayan mahkeme, davayı kabul ederek, AOÇ arazisi içindeki ANKAPARK'ın tahliyesine ve işletmecinin taşınmaz üzerindeki müdahalesinin kaldırılmasına karar verdi.


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