Mahmut Gürcan: Türkiye’de doğalgazla ilgili bir kriz beklenmiyor

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Gürcan, Küçükçekmeceli iş adamlarıyla bir araya geldiği toplantıda, doğalgazla ilgili bir kriz beklenmediğini açıkladı.

İHA'nın haberine göre Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, AK Parti İstanbul İl Ekonomi İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen "Ekonomi Buluşmaları"nda iş adamlarına seslenirken; Ukrayna ve Rusya krizinden dolayı doğalgazla ilgili tüm Avrupa’da büyük bir endişe olduğunu hatırlatarak, Türkiye’de doğalgazla ilgili bir krizin beklenmediğini kaydetti.

"Bu yıl turizm gelirinin 35 milyar dolar olmasını bekliyoruz"

Mahmut Gürcan, salgın döneminde küresel ölçekte zarar gören turizm sektöründe Türkiye’nin dünya ortalamasının üzerinde bir toparlanma hızı gösterdiğini belirterek, "Bu yıl turizm gelirinin 35 milyar dolar, ziyaretçi sayısının ise 45 milyon kişi olmasını bekliyoruz." dedi.

"Kapasite kullanım oranı gayet iyi"

Toplantıda konuşan Bakan Yardımcısı Gürcan, sanayi üretiminde endeksin ve kapasite kullanım oranının gayet iyi durumda olduğunu sürekli yükseldiğini söyledi. Bakan Yardımcısı Gürcan, şu anda Türkiye’de sanayi kapasite kullanım oranının yüzde 77,9 seviyesinde, hizmet ciro endeksi ise yukarı doğru hareket halinde yüzde 73,5’lik bir durumda olduğunu belirtti.

"İstihdamda güçlü bir toparlanma var"

Gürcan, "İstihdamda da çok güçlü bir toparlanma var. Özellikle pandemi sürecinde 2020’nin ilk çeyreğinde 25,3’e düşen çalışan sayımız çok kısa sürede toparlanarak geçtiğimiz ay itibariyle 30 milyon 800 bin kişiye ulaşmıştır. Yüzde 14,1’e kadar yükselen işsizlik oranımız da yüzde 10,9’a gerilemiştir. İhracatımız da sürekli artış halinde. Sanayicimizin iş dünyamızın özellikle bu süreçte ihracatı artarak devam ediyor. 246,2 milyar dolar yıllıklandırılmış ihracatımız gerçekleşti geçtiğimiz haziran ayından bu haziran ayına kadar.

İhracattaki çeşitlilik Türkiye'nin avantajı

Aylara göre ihracatımız geçmiş orana göre hepsinin üzerinde seyretmekte. İhracatta 1 milyar doların üzerinde ihraç ettiğimiz ülke sayımız 49’a ulaştı. Aynı şekilde 1 milyar doların üzerinde satış yaptığımız ürün çeşitliliğimizde 52’ye ulaştı. İhracattaki bu çeşitlilik Türkiye’ye büyük bir avantaj sağlıyor." diye konuştu.

Mahmut Gürcan: Türkiye’de doğalgazla ilgili bir kriz beklenmiyor VİDEO

"Buğdayda ciddi bir fiyat düşüşünü gerçekleşecek"

Petrol ve doğalgaz fiyatlarında yüksek seyri görüldüğünü doğalgazla ilgili bir krizin beklenmediğini söyleyen Mahmut Gürcan, "Petrol ve doğalgaz fiyatlarında yüksek seyri görüyoruz. Daha önce 9.6 euro olan megabayt saat başı doğalgaz fiyatı 2021’de 47,5’e bugün itibariyle yaklaşık 160 euroya yükseldi. Bu doğalgaz fiyatlarındaki yüksek seyir önümüzdeki süreçte de devam etmesi bekleniyor. Özellikle Ukrayna ve Rusya krizinden dolayı onunla ilgili de biliyorsunuz tüm Avrupa’da büyük bir endişe var. Türkiye bu konuda daha rahat bir pozisyonda inşallah önümüzdeki süreçte doğalgazla ilgili herhangi bir kriz beklenmemekte. Küresel gıda ve tarım fiyatlarında yüksek seyrini koruyor, özellikle buğday fiyatlarında Rusya-Ukrayna savaşında ciddi bir kriz yaşandı. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımızın önderliğinde buğday ve tahıl koridoruyla ilgili yapılan ve atılan adımlar dünyaya bir nefes verdi. Bölgemizde de ciddi bir fiyat düşüşünü gerçekleştirecek. Bu yıl Türkiye’de gerçekleşen buğday rekoltesinde de geçtiğimiz yıla göre çok daha iyi durumda. Yaklaşık 20 milyon ton buğday rekoltesi şu anda Türkiye’nin beklentisi. Gerçekleşen de buna çok yakın. Buğdaya 6 buçuk lira bir fiyat açıkladık. 1 lira da destek veriyoruz. Önümüzdeki süreçte TMO’nun yaklaşık 5 milyon ton buğdayı alım yapmasını bekliyoruz." dedi.











