Mahmutpaşa’da bayram hareketliliği

İstanbul Eminönü, düşük gelirli vatandaşların alışveriş yaptığı bir merkezken Mahmutpaşa daha çok giyim satıcılarının bulunduğu bir açık AVM niteliğini taşıyor.

Yolunuz Mahmutpaşa'ya düştüğünde Kapalıçarşı'dan Eminönü'ne inen geniş yolun sağı ve solunda binbir çeşit, desen ve renkte kıyafetler görürsünüz. Bu kıyafetlerin ortak noktası, dar bütçeli vadandaşlara hitap etmesidir. Bu nedenle bayram öncesinde sıkça ziyaret edilir.

Mahmutpaşa eski günlerini arıyor

Ancak Mahmutpaşa son yaşanan fiyat artışlarından etkilenen vatandaşların ziyaretinden mahrum kalmış ve eski günlerini arıyordu.

"Bayram hareketliliği yok"

Önceki yıllara göre bayram öncesi hareketliliğin olmadığını belirten esnaflar, eski bayramları aradıklarını söyledi. Vatandaşların alışveriş için sıklıkla tercih ettiği Eminönü Mahmutpaşa, bu Ramazan Bayramı’nda istenilen taleple karşılaşmıyor. Ramazan Bayramı öncesi Eminönü Mahmutpaşa’da eskisi gibi yoğunluk yaşanmıyor.

Esnaf daha çok turiste hizmet ediyor

İHA haberine göre, daha çok turistlere hizmet veren esnaf eski bayramları aradıklarını belirtti. Pandemide geçirilen bayramlara göre bu bayramın biraz daha iyi olduğunu belirten esnaflar, Arife gününden umutlu olduklarını söyledi.

“Artık hediyelik eşya alıyorlar”

Bayramların Mahmutpaşa’da eski havasının kalmadığını vurgulayan esnaf Şahin Uğur, “Buraların müşteri profili yabancıya döndü. Ramazan da eskisi gibi verimli olmuyor artık. Mahmutpaşa eski günlerini arıyor diyebiliriz. İstanbul dışına çıkacaklar hediyelik eşyalar alıp buradan götürmek istiyorlar. Maliyetler de arttı artık eskisi gibi adetli alan olmuyor. En düşük kadın penyesi 70 lira, yelek 100 lira, hırka 170 lira, erkek penyesi 100 liradan satıyoruz.” diye konuştu.

“Eski bayramlara göre işlerde düşüş var”

Eski bayramlara göre işlerde bir düşüş olduğunu ifade eden Mahmutpaşa esnafı Hüseyin Kurt, “Bayrama birkaç gün daha var arife günü ne olur bilmiyoruz. Pandemide yaşadığımız bayram ile kıyaslarsak bu bayram daha iyiyiz. Biz burada tişört, takım elbise, gömlek, pantolon satıyoruz. Fiyatlar alışveriş merkezlerinden daha iyi. Buraya her kesimden insan geliyor. Burada ne ararsan bulursun ve ucuza bulursun. Geldiğinizde 100 liraya da pantolon buluyorsunuz 50 liraya da pantolon buluyorsunuz. Bayramlarda tüm müşterilerimizin buraya gelmesini istiyoruz.” şeklinde konuştu.