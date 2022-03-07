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    Makarna üreticileri: Buğday stokumuz yeterli

    Makarna üreticileri yeterli buğday stokunun olduğunu vurgulayıp, kısa ve orta vadede bir sıkıntı olacağını düşünmediklerini iletiyor.
    • AA
    • 07.03.2022 - 14:30
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    Makarna üreticileri: Buğday stokumuz yeterli

    Rusya-Ukrayna savaşı temel gıda ürünlerinin ihracatını nasıl etkileyeceği vatandaşların gündemine oturdu.

    Makarna Üreticileri ise, Türkiye'nin gerek makarnalık gerek ekmeklik buğday stokunun yeterli olduğunu belirterek, Rusya-Ukrayna krizi nedeniyle makarna üretiminde hiçbir sorun yaşanmayacağını söyledi.

    Makarna Üreticileri ve Sanayicileri Derneği (MÜSAD) Başkanı Nihat Uysallı, Rusya-Ukrayna krizinin buğday ve makarna sektörüne etkisine ilişkin değerlendirmede bulundu.

    "DURUMU VE COĞRAFİ AVANTAJIMIZI İYİ ANALİZ ETMELİYİZ"

    Uysallı, devam eden krizin büyük acılara neden olduğu gibi fırsatlara da pencere açmış olabileceğini belirterek, "Yeni durum ve coğrafi avantajlarımız iyi analiz edilerek yapılacak çalışmalarla Türkiye'nin birçok pazarda yeni avantajlar elde etmesi sağlanabilir. Gerek makarnalık gerekse ekmeklik buğdayda stokumuz son derece yeterli makarna üretiminde hiçbir sorun yaşanmayacaktır.

    makarna

    ENDİŞEYE GEREK YOK

    Salgın sürecinde olduğu gibi tüm Türkiye'ye fazlasıyla yetecek makarna üretim yeteneğimiz var, hiçbir endişeye mahal yok." dedi.

    makarna

    "ORTA VE KISA VADEDE BİR SIKINTI YOK"

    Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) uzun süredir düzenli olarak buğday ihaleleri açtığını hatırlatan Uysallı, kısa ve orta vadede bir sıkıntı olacağını düşünmediklerini dile getirdi.


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