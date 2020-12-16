Makine ihracatı 11 ayda 15.3 milyar dolara ulaştı

Makine İhracatçıları Birliği, koronavirüs salgınının etkili olduğu yılın ilk 11 ayında, makine ihracatının 15 milyar 300 milyon dolar olduğunu duyurdu.

Makine ihracatı üretimle birlikte hareket eden bir sektör. Koronavirüs salgını üretim çarklarını bir süreliğine durdurmuştu. Bu olumsuz gelişme de ihracata direk etki etti.

Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) açıklamasına göre, kasım ayında ihracatını geçen yılın aynı ayına göre 66 milyon dolar daha artırarak 1 milyar 600 milyon dolara taşıyan makine sektörü, Almanya, ABD ve İngiltere gibi ana pazarlarında geçen yılın ihracat rakamlarına çok yaklaştı.

RUSYA PAZARINDA İHRACAT ARTTI

Karantinada kapanan birçok ülkede ihracat düşüşünü tek haneye indiren sektör, yükselişi devam eden Rusya pazarında ise ihracatını yüzde 21,6 artırdı.

MAİB Başkanı Kutlu Karavelioğlu, Türkiye'de sanayi üretiminde güçlü bir toparlanma olduğunu ve genel imalat sanayisinin eski seviyelerine doğru yükselmeye başladığını belirterek, şunları kaydetti:

“KAYBIMIZI AZALTMAYA ÇALIŞIYORUZ”

"Makine teçhizat yatırımlarının Almanya ve İngiltere’de yüzde 16, ABD'de ise yüzde 11 düştüğü bu yılı biz, makine teçhizat yatırımlarında yüzde 9 artışla kapatacağız. Yurt içindeki toparlanma ihracat verilerimize de olumlu şekilde yansıyor. Dünya makine ihracatının 2020 sonunda 300 milyar dolara yakın kayıpla yüzde 12 kadar daralacağı tahmin ediliyor. Biz kaybımızı yüzde 5’e doğru çekerek, 1 milyar doların altında tutmayı başaracağız."

"ALMANYA İLE YAKIN BİR İLİŞKİ YÜRÜTÜYORUZ"

Asya pazarında rekabetçi olmak isteyen makine sektörünün teknik ve ticari ortağının Avrupa Birliği üyelerinin olmaya devam edeceğini bildiren Karavelioğlu, değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

"Doğu ile rekabete hazırlanırken batıdaki ortaklarımızla özellikle dijitalleşme, otomasyon ve Endüstri 4.0 uygulamaları konularında yeni projeler geliştirmeye devam ediyoruz. Kalite anlayışımız ve iş yapma kültürümüz örtüşen Almanya ile de çok daha yakın bir ilişki yürütüyoruz. Almanya’da bir üyesi olduğumuz Teknoloji Akademisi ile önceki hafta gerçekleştirdiğimiz son etkinliğimizde, iki ülke sektörleri ve firmaları arasında mevcut işbirliğini nasıl artırabileceğimizi değerlendirdik. Çin’de iki şube birden kurmuş bulunan Akademi’nin Türkiye şubesini, yerli imalatımızı önceleyecek şekilde hayata geçirmenin yollarını arayacağız."