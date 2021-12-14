Makine ihracatı 11 ayda 21 milyar dolar oldu

Makine sektörünün ihracatı, yılın 11 aylık döneminde serbest bölgeler dahil 21 milyar dolara ulaştı. Sektör, özellikle Avrupa'ya olan ihracatı yüzde 28'e artırmayı planlıyor.

Makine İhracatçıları Birliği'nden (MAİB) yapılan açıklamaya göre, sektörün ihracatı, yılın ilk 11 ayı itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25, 2019’un aynı dönemine göre ise yüzde 17 arttı.

ALMANYA'NIN MAKİNE İHRACATININ İÇİNDEKİ PAYI YÜZDE 14

Bu dönemde 2,6 milyar doların üzerinde makine ihracatı yapılan Almanya'nın, serbest bölgeler hariç toplam makine ihracatı içindeki payı yüzde 14 olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin makine ihracatının 11 ayda 1 milyar dolar eşiğini geçtiği ülkeler arasında ABD ve Birleşik Krallık da yer aldı.

"AVRUPA'DA UZAK DOĞULU RAKİPLERDEN PAZAR PAYINI KAPMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, "Avrupa’ya makine ihracatımızda, yılı yüzde 28'e yakın bir artışla tamamlayacağız. Böylelikle, ihracatımızın yüzde 60’ını yapar hale geldiğimiz Avrupa’da Uzak Doğulu rakiplerimizden pazar payı kapmayı sürdürmüş olacağız." ifadelerini kullandı.

Makine ihracatının yüzde 55’ini üyeler arasındaki iç ticaretten elde eden AB’de büyük makine imalatçısı kabul edilen ülkelerin ihracatının 2019 seviyelerine dönmekte zorlandığına dikkat çeken Karavelioğlu, "Almanya ve İtalya’nın ihracatı iki yılda yüzde 2 bandında arttı, Fransa’nın ise yüzde 6 geriledi. Oysa biz pandemi etkisinden bağımsız olarak, 2019 yılına göre 2,8 milyar dolar fazla ihracat yapıyoruz ve ülkemize önemli katkı sağlıyoruz.

"İHRACATIN YOLU FİYAT DEĞİL TEKNOLOJİ VE GÜVEN REKABETİNDEN GEÇİYOR"

Yerli makine imalatının her coğrafyada desteklendiği, tarife dışı engellerin çeşitlendiği ve yaygınlaştığı bu dönemde ihracatı sürekli kılmanın yolu fiyat rekabetinden değil, teknoloji ve güven rekabetinden geçiyor. Birim ihracat fiyatlarımızdaki artışın büyük kısmı lojistik ve emtia maliyetlerinden değil, makine imalatçılarımızın hızla artan itibarından kaynaklanıyor." açıklamasında bulundu.

"ÜRETİM GÜCÜMÜZ HEM İHRACATI HEM YATIRIMLARI SÜRDÜRÜLEBİLİR KILDI"

Makine ve teçhizat yatırımlarında üst üste 7 çeyrektir devam eden büyümeyi değerlendiren Karavelioğlu, Türkiye’ye yönelik ilgi ve ilave tedarik talebinin, birçok sektörde yeni kapasite yatırımlarını beraberinde getirdiğini kaydetti. Karavelioğlu, sürdürülebilirlikle uyum ve dijital dönüşüm konusundaki adımların da yatırımlara olumlu yansıdığını belirterek, "Son 7 çeyrekte 230 milyar doların üzerinde makine teçhizat yatırımı gerçekleşti. İhracattaki artışa ve yurt içindeki yatırımların hızına bağlı olarak, makine ve teçhizat üretimimiz artıyor. Geçen yılki yüzde 9’luk artışın üzerine, bu yılı da yüzde 30 dolayında bir üretim artışı ile kapatacağımız görünüyor." ifadelerini kullandı.

"DÖVİZ KURUNDAKİ ARTIŞ MAKİNE İTHALATINI ETKİLEYECEK"

Yüksek döviz kurunun sebep olacağı maliyet artışından bağımsız olarak, iki yılda üst üste yüzde 21 ve yüzde 30 büyümeye bağlı kapasite bolluğu nedeniyle yatırımlarda bir yavaşlama olması beklendiğine dikkati çeken Karavelioğlu, şunları aktardı:

"Döviz kurundaki artış yatırımlardan daha fazla, makine ithalatını etkileyecektir. Yeşil ve dijital odaklı İkiz Dönüşüm’de geri kalmamak ve ihracatta yakaladığımız ivmeyi sürdürebilmek hedefiyle, makine teçhizat yatırımlarının yeni yılda da devam edeceğini, yerli imalatçılarımızın burada bir boşluk oluşmasına müsaade etmeyeceklerini düşünüyoruz. Sanayicimize 2022 yılı ihtiyaçları için, yerli makine imalatçılarıyla iş birliği fırsatını zaman kaybetmeden değerlendirmelerini öneriyoruz. Bir başka deyişle makine ithalatının hız keseceği fakat ihracatının güçlü artmaya devam edeceği bir 2022 bekliyoruz."