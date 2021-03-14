Makine ihracatı 2 ayda 3 milyar dolar

Makine İhracatçıları Birliği, yılın ilk 2 ayında yapılan toplam makine ihracatının 3 milyar dolar olduğunu ve ikinci çeyrekte rakamların daha da artacağını duyurdu.

Makine İhracatçıları Birliği, ihracatının yarıdan fazlasını AB'ye gerçekleştiren Türk makine sektörünün, koronavirüs kısıtlamalarının ilk çeyrekte de devam ettiği birçok ülkede ihracatını artırdığına değindi.

İHRACAT, YÜZDE 7,4 ARTTI

İlk 2 ay sonunda 3 milyar dolar ihracat gerçekleştiren sektörün ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,4 artarak, ilk 2 ay sonunda 3 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi.

“İKİNCİ ÇEYREK, BU YILIN İHRACATTA SIÇRAMA AYLARI OLACAK”

MAİB Başkanı Kutlu Karavelioğlu, ikinci çeyrekte büyük artışlar yaşanacağını belirterek, "2020'nin ilk 2 ayında imza attığımız yüzde 5 ihracat artışının üzerine bu yıl ilave 7,4 puan daha koymayı başardık. Salgındaki ilk dalga sebebiyle geçen yıl yüzde 28 düşüş yaşadığımız ikinci çeyrek, bu yıl ihracatta sıçrama ayları olacak. Aşı çalışmalarının devam ettiği Avrupa'da açılmaların başlaması ve geçen yılın baz etkisiyle birlikte nisan ve mayıs aylarında yüzde 100'e varan artışlar yaşanacak." ifadelerini kullandı.

"AB'Lİ ÜRETİCİLERİN 2021'DE DE GÖZÜ KULAĞI TÜRKİYE'NİN MAKİNECİLERİNDE OLACAK"

AB'li üreticilerin son birkaç ayda önemli bir sipariş yoğunluğu oluşturduğunu aktaran Karavelioğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Almanya, İngiltere, Fransa ve İtalya gibi AB'nin önde gelen ülkelerine makine ihracatımız son çeyrekte sıra dışı bir yükselişe geçti. Bu ülkelerde ihracat artışımız sadece aralık ayında yüzde 20 ila yüzde 50 arasında gerçekleşti. AB'li üreticilerin 2021'de de gözü kulağı Türkiye'nin makinecilerinde olacaktır. Yılın ilk ayında AB'nin en büyük üreticilerinde yüzde 20'lere ulaşan ihracat artışımız, oluşturduğumuz memnuniyetin ve bize olan ilginin sürdüğünün bir göstergesidir."





"YERLİ MAKİNEYİ ÖNCELEYEN TEDBİRLER, ÖZELLİKLE TEŞVİK SİSTEMİNDE ACİL HALE GELMİŞTİR"

Karavelioğlu, "Makine dış ticaret açığımızın yeniden 10 milyar doların üzerine çıktığı bir yıldan sonra ithalattaki artış trendinin bu yıl da devam ettiğini ve ocak ayında yüzde 12,6 artış daha yaşandığını görüyoruz. İthalatımız ihracatımızdan fazla artmayı sürdürürse sektör telafi edilemez hasarlar alacaktır. Yerli makineyi önceleyen tedbirler, özellikle teşvik sisteminde acil hale gelmiştir." ifadelerini kullandı.