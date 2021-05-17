Makine ihracatı 4 ayda 7.5 milyar dolara çıktı

Makine İhracatçıları Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, nisan sonu itibarıyla Türkiye'nin serbest bölgeler dahil toplam makine ihracatı 7 milyar 500 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Makine İhracatçıları Birliği'nden (MAİB) Başkanı Kutlu Karavelioğlu, sektörün ihracat performansını en net şekilde ortaya koymak üzere 2019 verileriyle karşılaştırma yapmayı sürdüreceklerini belirterek, yılın ilk 4 ayında 3 milyar 500 milyon dolarlık ihracat yaptıkları ilk 10 pazara, geçen yıl 2 milyar 500 milyon dolar, 2019 yılında ise 2 milyar 900 milyon dolarlık ihracatları olduğunu aktardı

Almanya, ABD, İngiltere, Fransa ve İtalya, en fazla Türk makinesi alan ülkeler olurken, AB genelindeki artış yüzde 38'e ulaştı.

“2019 YILINA GÖRE YÜZDE 17 ARTIŞ SAĞLADIĞIMIZ İÇİN MEMNUNUZ”

Karavelioğlu, ihracat verilerini aktararak “Son 2 yılın artışı İspanya'da yüzde 30, Rusya, İran ve Mısır'da yüzde 50'yi aşıyor. Ukrayna ve Özbekistan'da ise artış yüzde 100 civarında. Pandemi süreci bize yeni dostlar kazandırdı ve geçen yıla göre toplam ihracatımızda yüzde 30 artış yaşandı. Fakat biz 2020'nin güdük verilerine bakarak kendimizi avutmuyoruz, 2019 yılına göre yüzde 17 artış sağladığımız için memnuniyet duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"EN BÜYÜK TEHLİKE, DOĞU'DAN GELEN DAMPİNGLİ VE DÜŞÜK TEKNOLOJİLİ MALLAR"

Kutlu Karavelioğlu, geçen yıl 11 milyar dolara ulaşan dış ticaret açığının bu yılın ilk çeyreğinin sonunda yüzde 29 artarak 2 milyar 800 milyon dolara kadar yükselmesini kaygı verici bulduklarını belirtti.

Karavelioğlu, "Makine ithal etmenin yıllarca sürecek bağımlılıklar oluşturduğunu her fırsatta söylüyoruz. Bu alışkanlığın Türkiye'nin cari açığına çok menfi etkileri olduğunu da istatistiklerle gözler önüne seriyoruz. Üretiminin yüzde 60'ını ihraç etmekte olan bir sektör olarak, rekabet gücümüzü artırmak üzere ölçek büyütmek zorundayız fakat iç talepten sadece yüzde 33 pay alabiliyoruz. Sektörümüzün karşılaştığı en büyük tehlike batıdan gelen kredili mallar değil, Doğu'dan gelen dampingli ve düşük teknolojili mallardır." ifadelerini kullandı.