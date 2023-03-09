Makine ihracatı iki ayda 4,4 milyar dolara yükseldi Türkiye'nin ihracat hareketlerine bakıldığında ocak ve şubat aylarında makine ihracatında da bir artışa işaret ediliyor.

Makine İhracatçıları Birliği (MAİB), sektöründeki ihracat miktarlarını ve ayrıntılarını aktardı.

MAİB verilerine göre, Türkiye'nin makine ihracatı yılın ilk 2 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artarak 4,4 milyar dolara yükseldi.

İhracatla tüm zamanların rekoru geldi

Ocak ayına yüzde 20,1 artışla başlayan ve 2,1 milyar dolarlık ihracatla tüm zamanların rekorunu kıran sektör, başarısını şubatta da devam ettirdi.

Yüzde 7,1 ihracat artışı gerçekleşti

Deprem bölgesinin ihtiyaç duyduğu tüm makine ve teçhizatı bölge için seferber eden makine sektörü, şubatta geçen yılın aynı dönemine göre ihracatını yüzde 7,1 artırdı.

İlk 2 ay birlikte düşünüldüğünde sektörün ihracatı yüzde 13 artışla 4,4 milyar dolara yükselmiş oldu. Söz konusu rakam tüm zamanların en yüksek ocak-şubat ihracatı olarak kayıtlara geçti.

Rusya'da yüzde 170 ihracat artışı yaşandı

Bu dönemde ihracat artışı Rusya'da yüzde 170, ABD'de yüzde 40 olarak gerçekleşti. Almanya, Rusya ve ABD'ye toplam ihracat 1 milyar doları aştı.

"Türkiye Makine Sektörü Sürdürülebilirlik Eylem Planı Raporu'nu 16 Mart'ta tanıtacağız"

Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, gelişmiş ülkelerde atılan adımlardan bahseden ve "Buy American" söylemiyle yerli malı kullanımını öncelemeyi amaçlayan ABD'de 430 milyar dolar bütçe ayrılan Enflasyonu Düşürme Yasası'na (IRA) işaret eden ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

Yarım trilyon dolara yaklaşan bütçede önemli bir kaynak, ABD'nin iklim krizine yönelik iç destek paketlerini içeriyor. Buradan sağlanan finansman; dijital ve elektrifikasyon teknolojileri için gereken ender ve kritik malzemelerin temini ile bu teknolojilerin yerlileştirilmesi faaliyetlerinde kullanılacak. Gümrük ve kota sınırlamalarıyla, özellikle Çin'i dışlamayı amaçlayan bu yaklaşım, küresel bazda önemli riskler getiriyor. Programdan başta Almanya olmak üzere AB'deki tüm işletmeler Çin kadar etkilenebilir.



Avrupalı meslektaşlarımız, bu engelleri aşmak için Yeşil Mutabakat ekseninde güçlü bir dönüşüm üzerinde çalışıyor. Birliğimiz, sadece Avrupa'da değil, dünyanın bütün ekonomik bölgelerindeki mevzuat gelişmelerini yakından takip ederek üyelerini zamanında bilgilendirmek için yoğun çaba sarf ediyor."

"Türkiye Makine Sektörü Sürdürülebilirlik Eylem Planı Raporu'nu 16 Mart'ta tanıtacağız"

İkiz dönüşüm konusunda tüm sanayinin hızla gardını alması, imalatçıların dijital ve yeşil teknolojileri önceleyen hamleleri somut ve gerçekçi projelere dönüştürmesi gerektiğini vurgulayan Karavelioğlu, şu şeklinde konuştu: