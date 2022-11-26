Makine ihracatı rekor kırdı

Türkiye'nin makine ihracatı 10 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,7 artarak 20,5 milyar dolarla rekora koştu.

Türkiye'nin ihracatı artarken, sektör grupları da kendi aralarında bu artışa hizmet ediyor.

Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) verilerine göre, Türkiye'nin makine ihracatındaki rekor geçen ay da devam etti.

Ocak-ekim ihracatı yüzde 7,7 arttı

Makine imalat sanayisinin ocak-ekim ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,7 artarak 20,5 milyar dolara ulaştı.

İlk sırada Almanya var

İlk iki sırada yer alan Almanya ve ABD'ye toplam ihracat 4 milyar doları bulurken, bu alanda üçüncülüğe yükselen Rusya'ya makine satışı 1 milyar dolar sınırına dayandı.

Ocak-ekim döneminde Rusya'ya makine ihracatındaki artış yüzde 43,8'e yükseldi.

"Türkiye'nin toplam ihracatındaki payımız yüzde 10'u aştı"

Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, makine sektörünün ihracat fırsat ve potansiyelinin, Türkiye'nin ihracat bazlı büyüme modeline geçtiği yıllar içindeki en yüksek seviyesinde olduğunu belirterek, "Küresel stagflasyon kaygıları giderek güçlenirken tedbirlerin de muğlaklaştığı bu dönemde, makine imalat sektörümüz Türkiye ekonomisi için sıra dışı bir potansiyel sunuyor." dedi.

"Çinlilerin karantina sebebiyle katılamadığı fuarlarda daha görünür hale geldik"

AA'nın haberine göre, Türk makine üreticilerinin son bir ayda katıldığı Euro Blech, K-Düsseldorf, Bauma ve EIMA fuarlarının önemli gelişmelere sahne olduğunu dile getiren Karavelioğlu, şu açıklamalarda bulundu:

"Çinlilerin karantina sebebiyle uzak kaldığı fuarlarda, bizim makinelerimiz çok daha görünür ve ilgi çeker hale geldi. Bazı fuarlarda ise en çok sergi açan birkaç ülkeden biri haline geldik, bunu kalıcı hale getirmenin yollarını bulmalıyız. Fuarlar esnasında, makinelerin tasarımında dijitalleşmenin ana tanıtım unsuru haline geldiğini, algılama, büyük veriye ulaşım ve karar verme yeteneklerinin çok hızlı gelişmekte olduğunu gördük."