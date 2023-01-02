Mal ve hizmet tedarikinde geç ödemelerde faiz oranı: Yüzde 11,75

Merkez Bankası tarafından mal ve hizmet tedarikinde geç ödemelerde uygulanacak faiz oranı yıllık yüzde 11,75 olarak saptandı.

Mal ve hizmet ticaretinde yapılan sözleşmelerde eğer bir oran belirtilmiyorsa, geç ödemelerde yani temerrüte düşüldüğünde Merkez Bankası'nın açıkladığı oran geçerli oluyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin faiz oranının 2023 yılı için yüzde 11,75 olarak uygulanacağını açıkladı.

Temerrüt faiz oranı yüzde 11,75

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan TCMB tebliğine göre, mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı yüzde 11,75 olarak belirlendi.

Asgari gider tutarı 800 TL

Reutes'in Resmi Gazete'yi kaynak alarak verdiği habere göre, Tebliğ uyarınca, alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari gider tutarı ise 800 TL olacak.