Malatya ABD ve Çin'e olan kuru kayısı ihracatını artırmayı hedefliyor

Malatya Ticaret Borsası tarafından, AB nezdinde coğrafi işaret tescili alınan üçüncü ürün olan Malatya kayısısında, bu yıl ABD'ye 15 bin ton, Çin'e 5 bin ton ihracat yapılması hedefi ortaya kondu.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, 2020 yılında kuru kayısı ihracatından elde edilen döviz girdisinin yüz güldürdüğünü belirterek, "Endişe ve kaygılarımız aslında biraz da yersiz kaldı, 90 bin tonun üzerinde ihracat gerçekleştirerek, ülke ekonomisine 266 milyon dolarlık girdi sağladık." dedi.

Özcan, en önemli kuru kayısı alıcılarından ABD'ye önceki yıl kentten 11 bin 39 ton kuru kayısı ihraç ederek 31 milyon 95 bin dolar girdi sağlandığını, geçen yıl ise aynı ülkeye 12 bin 335 ton ihracat yapılarak 38 milyon 186 milyon dolar gelir elde edildiğini bildirdi.

“ABD'YE ÖNCEKİ YILA GÖRE 1.300 TONLUK İHRACAT ARTIŞI OLDU”

Bu ülkeye yapılan ihracatı 2021'de de artırmayı sürdürmek istediklerini ifade eden Özcan, "En önemli kuru kayısı alıcılarından ABD'ye önceki yıla göre 1.300 tonluk ihracat artışı söz konusu oldu. Bu 1.300 tonluk artış ülkemize 7 milyon dolarlık ek gelir sağladı. ABD en önemli alıcılarımızın başında geliyor. Bu yılki hedefimiz ABD'ye 15 bin ton ihracat gerçekleştirmek." diye konuştu.

ÇİN'E İHRACAT HEDEFİ 5 BİN TON

Uzak Doğu'nun ise kuru kayısı ihracatçıları için yeni bir pazar olduğuna dikkati çeken Özcan, "2018 yılında yaklaşık 500 tonluk ihracat yaptığımız Çin'e, bir önceki yıl sıçrama yaparak 3 bin 200 ton civarında ihracat gerçekleştirdik. Biliyorsunuz geçen yıl Kovid-19 salgını Çin'de başladı, sosyal hayat kısıtlamalarının başladığı dönemden haziran ve temmuz ayına katar ihracatta sıkıntı yaşadık. Çin'e ihracat yeniden toparlandı ve 2020 yılını 1.880 tonla kapattık. Bu yıl Çin'e ihracat hedefimiz 5 bin ton, tabii bu orada sosyal hayattaki Kovid-19 kısıtlamalarının gevşemesine bağlı." ifadelerini kullandı.