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Malatya, Akçadağ’da 100 bin sebze fidesi dağıtıldı

Malatya, Akçadağ’da 100 bin sebze fidesi dağıtıldı

Tarımın daha verimli olması ve rekoltenin artması için yapılan fide çalışmaları Malatya’nın Akçadağ ilçesinde devam etti.