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    Malatya, Akçadağ’da 100 bin sebze fidesi dağıtıldı

    Tarımın daha verimli olması ve rekoltenin artması için yapılan fide çalışmaları Malatya’nın Akçadağ ilçesinde devam etti.
    • 22.05.2022 - 11:10
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    Malatya, Akçadağ’da 100 bin sebze fidesi dağıtıldı

    Malatya’nın Akçadağ ilçesinde meslek lisesindeki öğrencilerin yetiştirdiği 100 bin sebze fidesi yerli üretimi artırmak ve yöre ekonomisine katkı sağlanmak amacıyla dağıtıldı.

    Akçadağ Belediyesi domates, salatalık, biber ve patlıcan çeşitlerinden oluşan 100 bin sebze fidesi vatandaşlarla ücretsiz olarak dağıtıldı.

    Yerli üretimi arttırmak amaçlandı

    İHA’nın haberine göre, Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan’ında katıldığı organizasyonda ilçe genelinde yerli üretimi artırmak ve ilçe ekonomisini canlandırmak amacıyla kırsal kalkınma hamlesi çerçevesinde yerli üreticilere sebze fidesi desteği sağlandı.

    Malatya

    "Üreticilere destek sürecek"

    Üreticilere desteklerinin süreceğini kaydeden Kazgan "İlçemizde tarımı geliştirmek ve üreticilerimize destek olmak amacı ile Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerimizin ürettiği sebze fidelerini teslim alarak çiftçilerimize dağıtımına başladık. Bundan sonraki süreçte de inşallah üreticilerimize desteklerimiz devam edecektir." diye konuştu.

    Malatya

    Malatya

    Malatya


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