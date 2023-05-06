Malatya, Gaziantep ve Hatay'da sanayi alanları artırılıyor Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra hasar alan illerde ekonomiye ayağa kaldırmak için kararlar üst üste alınıyor.

AA

Malatya, Gaziantep ve Hatay'da bulunan bazı yerler, sanayi alanı ilan edilerek yatırımlara ve desteklere açıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararları, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Söz konusu düzenlemeler, "Olağanüstü Hal Kapsamındaki Sanayi İşyerlerine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararnamesi" gereğince yapıldı.

Kararlara göre, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki alan "Yeşilyurt Sanayi Alanı", Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerindeki alanlar "Nurdağı Sanayi Alanı" ile "İslahiye Sanayi Alanı", Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki alan ise "Hatay Kırıkhan (Roketsan) Sanayi Alanı" olarak tespit edildi.

Sakarya'nın Akyazı ve Karapürçek ilçelerinde endüstri bölgesi

Öte yandan, bir başka Cumhurbaşkanı Kararı'yla da Sakarya'nın Akyazı ve Karapürçek ilçelerindeki alan "Alüminyum Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (ASAŞ) Sakarya Özel Endüstri Bölgesi" olarak ilan edildi.