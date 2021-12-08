Malatya'da kayısı ihracatından 2021 yılı bitmeden 305 milyon 163 bin dolar gelir elde edildi. Yıl sonuna kadar bu gelirin artması ve kuru kayısı ihracatının da 50 bin tonu bulması bekleniyor.

Malatya’da kentin önemli geçim kaynaklarından biri olan kayısıda elde edilen ihracat rakamları üreticileri sevindirdi. Malatya kayısısından 2021 yılının geride kalan 11 ayında, 81 bin 279 ton ihracat karşılığında 305 milyon 163 bin dolar gelir elde edildi.

KAYISININ FİYATI ARTTI

Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) Coğrafi işaret belgesi sahibi ürünlerinden kayısının yetiştiği birçok ülkede bu yıl yaşanan sıkıntılar nedeniyle ürünün az olması, Malatya’daki kayısı fiyatlarının artmasına yol açtı.

KUR DALGALANMALARI KENDİSİNİ KAYISIDA DA HİSSETTİRDİ

Bir taraftan da son dönemlerde yaşanan kur dalgalanmaları nedeniyle bu yıl adeta altın yılını yaşayan Malatya kayısının açıklanan 11 aylık ihracata rakamları da ülke ve kent ekonomisi için farklı bir öneme sahip.

KAYISI İHRACATINDA GELİR ARTIŞI YAŞANDI

2021 yılındaki ihracat rakamları ile ilgili açıklamalarda bulunan Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, geçen yıla oranla çok ciddi bir artışın yaşandığını dile getirdi.

Malatya kayısısından yıl bitmeden 305 milyon dolarlık ihracat geliri VİDEO



279 TON KURU KAYISI İHRACATI GERÇEKLEŞTİ

Bu yılın geride kalan ilk 11 ayında 81 bin 279 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirildiğini ve bunun karşılığında 305 milyon 163 bin dolar elde edildiğini belirten Özcan, en fazla ihracatın yapıldığı ülkelerin başında ise ABD’nin geldiğini söyledi.

YENİ PAZARLARDA GELİR ARTIRILDI

Çin ve Brezilya gibi yeni pazarlarda da ciddi oranda ihracat gelirlerini arttırdıklarını ifade eden Özcan, “Geçen yılın rakamları ile karşılaştırdığımızda hem ihracat hem de ihracat gelirlerinde artış sağlandı. Geçen yıl 11 ayda 81 bin 364 ton kuru kayısı ihracatı karşılığında 236 milyon dolar gelir elde edildi.

70 MİLYON DOLAR ARTIŞ

Bu yıla baktığımız zaman ortalama 70 milyon dolar artış söz konusu, bu da çok önemli ciddi bir rakam.” dedi.

"BU YILIN KURU KAYISI İHRACATI 50 BİN TONLA KAPANACAK"

Aralık ayında gerçekleştirilecek olan ihracat ile de bu yılı 50 bin ton ihracat ile kapatmayı hedeflediklerini söyleyen Özcan, “Son 2 yıldır kuru kayısı rekoltesinde önemli bir düşüş söz konusu. Stoklarda gerileme söz konusu. Bir taraftan da en önemli rakiplerimiz olan Orta Asya’da önemli bir kış ve soğuk hadisesinden sonra kayısı zarar gördü. Kuru meyve gurubunda ciddi anlamda sıkıntı olunca bu sebeplerinde birçoğu bir araya geldi.

HEM MİKTAR HEM DE FİYAT ARTIŞI YAŞANDI

Kayısıda ihracatta hem miktar hem de fiyat artışı oldu. Biz, özellikle son günlerde ciddi anlamda ülkemizde kur dalgalanması ile de ciddi anlamda kayısı fiyatlarını etkileyecek noktaya geldi.” diye konuştu.