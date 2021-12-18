Malatya'da 50 bin salep fidesi toprakla buluştu

Tarımda hem fide ekimi hem de hasat zamanı çok önemli aşamalar olarak dikkati çekiyor. Malatya'da 50 bin salep fidesinin toprakla buluşması da bunlardan biri.

Tarım ve Orman Bakanlığı 2020 Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Projesi kapsamında Malatya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Yeşilyurt Belediyesi tarafından ortaklaşa yürütülen "Malatya İlinde Salep Yetiştiriciliğinin Geliştirmesi Projesi" başlatıldı.

Malatya’da alternatif tarım ürünleri çiftçilere hibe destekli olarak önerilirken, bu kapsamda Yeşilyurt Belediyesi’ne verilen 50 bin adet salep fidesi toprakla buluşturuldu.

SALEP YATIRIM MASRAFLARI YÜKSEK BİR ÜRÜN

Dikim etkinliğinde konuşan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nde görevli Proje Koordinatörü Ziraat Mühendisi Badin Kılıç, hibe destekli salep üretimi hakkında bilgi aktarıp, “Son yıllarda bakanlığımızın verdiği özel izinle uygun olan tarla şartlarında salep orkidesi yetiştirilmeye başlanmıştır. İlimiz genelinde salep yetiştiriciliğine yoğun talep olmasına rağmen yatırım masraflarının yüksek oluşu ve mevzuatlardaki prosedürlerden kaynaklı işlemlerden dolayı çiftçi şartlarında üretime geçilememiştir. Bu nedenle bakanlığımız bütçesi tarafından karşılanan 500 kilogram salep yumrusuyla ile elde edilen yaklaşık 50 bin adet fide İlimiz Yeşilyurt İlçesi Karakavak Mahallesi’nde Yeşilyurt Belediyesine ait 4 dekar alanda dikim faaliyeti gerçekleştirilmiştir.





TOHUMLUĞUN 111 BİN100 LİRASI BAKANLIK BÜTÇESİNDEN KARŞILANDI

Proje kapsamında alınan tohumluğun 111 bin 100 lira bedeli bakanlığımız bütçesinden karşılanmış ve fideler Yeşilyurt Belediyesine yüzde 100 hibe edilmiştir." dedi.