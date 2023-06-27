Malatya'da dalbastı kirazını toplama zamanı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde coğrafi işaret tescilli "dalbastı kirazı"nda hasat zamanı.
Yeşilyurt ilçesine bağlı Gündüzbey Mahallesi'nde depremzede çiftçiler kiraz hasadına başladı.
Yaptıkları çalışmalarla ilgiil bilgi veren, üretici Ahmet Danacı, "asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'ta meydana gelen merkezli depremler nedeniyle zor günler geçirdiklerini söyledi.
"Yağan yağış hasadı olumsuz etkiledi"
Kirazda hasat dönemine girdiklerini aktaran Danacı, şu ifadeleri kullandı:
Kiraz hasadımız başladı, hasatta dikkat ettiğimiz hususlar var. Kirazın kaliteli olması gerekiyor. Ağaçların bakımına dikkat ediyoruz. Ancak bu yıl çok yağış oldu. Bundan dolayı yağmur ve dolu yağışından kaynaklanan hasarlar oluştu. Kirazı olumsuz etkiledi. Kiraz seçiminde hasat esnasında daha seçici oluyoruz. Rekolte iyi diyebiliriz.
"Dönemsel bakımları yapacağız"
Kiraz bahçelerine de depremler nedeniyle yeterince bakım yapamadıklarını anlatan Danacı, şöyle konuştu:
Canımızın derdine düştük. Evler yıkılınca bahçeyi ikinci plana almak zorunda kaldık. Gündüzbey depremde çok etkilendi. Bütün bu olumsuzluklara rağmen bahçenin dönemsel bakımları var, bunları yapmak zorundayız.