Malatya'da dalbastı kirazını toplama zamanı

AA

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde coğrafi işaret tescilli "dalbastı kirazı"nda hasat zamanı.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Gündüzbey Mahallesi'nde depremzede çiftçiler kiraz hasadına başladı.

Yaptıkları çalışmalarla ilgiil bilgi veren, üretici Ahmet Danacı, "asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'ta meydana gelen merkezli depremler nedeniyle zor günler geçirdiklerini söyledi.

Kirazda hasat dönemine girdiklerini aktaran Danacı, şu ifadeleri kullandı:

Kiraz hasadımız başladı, hasatta dikkat ettiğimiz hususlar var. Kirazın kaliteli olması gerekiyor. Ağaçların bakımına dikkat ediyoruz. Ancak bu yıl çok yağış oldu. Bundan dolayı yağmur ve dolu yağışından kaynaklanan hasarlar oluştu. Kirazı olumsuz etkiledi. Kiraz seçiminde hasat esnasında daha seçici oluyoruz. Rekolte iyi diyebiliriz.