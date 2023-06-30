Malatya’da depreme rağmen kuru kayısı ihracatı yüz güldürdü Depremin vurduğu Malatya'da, 11 aylık dönemde 77 bin 230 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirilerek, 414 milyon 558 bin dolar gelir elde edildi.

İHA

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, 11 ili etkiledi.

Binlerce can kaybının yaşandığı depremler nedeniyle Malatya enkaz kente dönüştü.

Binaların yıkıldığı, on binlerce insanın evsiz kaldığı Malatya’da her şeye rağmen güzel gelişmeler yaşandı.

Kuru kayısı ihracatı arttı

Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin karşılandığı kentte kuru kayısı ihracatı yüz güldürdü.

Kent ekonomisinin lokomotifi olarak değerlendirilen kayısıdaki ihracat hedeflerinde sapma olmadığını söyleyen Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, sezonu 450 milyon dolar gelirle kapatmayı beklediklerini dile getirdi.

6 Şubat depremlerinin kentte ciddi olumsuzluklara neden olmasına rağmen kuru kayısı ihracatında bir önceki yıla oranla yaklaşık bin 500 ton artış olduğunu kaydeden Özcan, şöyle devam etti:

Mayıs ayında 30 milyon doları aşkın gelir elde edildi

Şubat ayından bu yana ihracatımıza devam ediyoruz. 10 aylık ihracatımızı geride bıraktık. Birkaç gün sonra 11 aylık ihracat rakamlarımız ortaya çıkacak. Mayıs ayı itibariyle geçtiğimiz yıllara baktığımız zaman ihracatta çok önemli bir rakamla kamuoyunun karşısına çıktık. Mayıs ayında 4 bin 957 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirirken, 30 milyon 686 bin dolar gelir elde etmiş olduk. Depreme rağmen geçen yılla kıyasladığımız zaman yaklaşık bin beş yüz tonluk bir artış söz konusu.

Hedef, 450 milyon dolar...

Deprem birlikte sektörün önemli oranda iş gücü sorunu yaşadığını belirten Özcan, şunları söyledi: