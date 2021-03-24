Malatya’da erken çiçek açan kayısı ağaçları gelinliklerini giydi

Dünya kayısı başkenti olarak nitelendirilen Malatya’da erken çiçek açan kayısı ağaçları hoş görüntülere neden oldu.

Tarım ürünlerini yetiştirirken çekilen zahmetler bazen erken çiçek açan ağaçların eşsiz görüntüleriyle keyfe dönüşüyor.

Dünya kayısı başkenti olarak nitelendirilen Malatya’da erken çiçek açan kayısı ağaçları hoş görüntülere neden oldu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da adeta gelinlik giyen kayısı bahçelerinde inceleme yaptı.

Topsöğüt Mahallesi’ndeki kayısı bahçelerini gezen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Dünya kayısı pazarının merkezi konumundaki Malatya’nın farklı bölgelerindeki kayısı bahçelerimizde, tomurcuklanan kayısı çiçekleriyle birlikte kartpostallık görüntüler oluşmaya başladı.” diye konuştu.

FARKLI RENKLERİN BİNBİR TONU

Kayısı bahçelerinin yılın her mevsiminde farklı renk tonuyla kente çok özel bir değer kattığını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, kayısı çiçeklerinin tomurcuklanmasıyla birlikte kayısı bahçelerinin muhteşem bir görüntüye büründüğünü bildirdi.

KAYISI BAHÇELERİ MALATYA'NIN EN GÜZEL SÜSÜ

Malatya kayısısının dünya genelinde en fazla tercih edilmesinin temelinde verimli toprakların yanı sıra çalışkan insanların fedakarlığının yer aldığını belirten Çınar, “Dünya kayısısının başkenti olan Malatyamızın olmazsa olmazı olan kayısı ağaçlarımızda çiçekler kendisini göstermeye başladı. Kayısı bahçelerimiz, Malatya’nın en güzel süsüdür, rengidir ve güzelliğidir. Kayısı dallarında kendisini iyiden iyiye göstermeye başlayan çiçek tomurcuklarının yansıttığı kartpostallık görüntüleri herkesin görmesini tavsiye ediyorum. Muhteşem doğal güzelliği ile bölge turizminin canlanmasına da vesile olacak kayısı bahçelerimizden yansıyan eşsiz güzellikler, Malatya’nın birlik, beraberlik ve kardeşliğinin de açıkçası sembolüdür.” ifadelerini kullandı.

"TARIMIN GELİŞMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Çiftçilerin her zaman yanında yer aldıklarını dile getiren Başkan Çınar, “Yeşilyurt Belediyesi olarak hem tarımsal yatırımlarımız hem de Ar-Ge Müdürlüğümüz aracılığıyla başta kayısımız olmak üzere diğer tarımsal ürünlerimizin daha iyi şartlarda ekimi, bakımı, sulaması, hasadı ve pazarlanması noktasında elimizden geleni yapıyoruz.

KAYISI ÇEKİRDEĞİNDEN KAHVE

Kayısı ve kiraz bahçelerimizle, kayısı çekirdeğinden yaptığımız kahvelerimiz ve diğer farklı projelerimizle bölgemizin tarımsal potansiyelini hareketlendirmeye çalışıyoruz.” şeklinde konuştu.