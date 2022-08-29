Malatya’da eski cezaevi binasında tarhana mesaisi

Malatya'nın Edguvan ilçesinde uzun yıllar cezaevi olarak hizmet verdikten sonra kapatılan kapalı cezaevi, 2020 yılından bu yana üretim yeri olarak hizmet veriyor.

Eskiden tutuklu ve hükümlülerin ceza çektiği bir bina, şimdi kadınların kurduğu kooperatife ev sahipliği yapıyor, insanlara umut dağıtıyor.

Malatya’da uzun yıllar cezaevi olarak hizmet veren ve 2019 yılında Adalet Bakanlığı tarafından kapatılan Arguvan K2 Tipi Kapalı Cezaevi, kadınların üretim tesisine dönüştü.

Tarhana, erişte, bulgur üretiliyor

Cezaevinde şimdilerde tarhana, erişte, bulgur başta olmak üzere birçok çeşitte üretim yapılıyor.

İHA'nın haberine göre, Malatya’nın tahıl ambarı olarak bilinen ve kentin hububat ihtiyacında önemli bir yere sahip olan Arguvan ilçesinde kadınlar, ürettiği yöresel ürünleri, kurulan kooperatif aracılığıyla satıyor.

Cezaevi, kooperatif hizmet binası oldu

K2 Tipi Kapalı Cezaevi, 2020 yılında belediyeye tahsisi yapıldıktan sonra 250 ortakla kurulan kooperatifin hizmet binasına dönüştürüldü.

"Kooperatif bizlere bir ekmek kapısı oldu"

Kooperatif bünyesinde üretimi yapılan ürünler hakkında bilgiler aktaran çalışanlardan Muazzez Yücekaya, "Kooperatif bizlere bir ekmek kapısı oldu. Kadınlar olarak çalışarak üretiyoruz. Ürettiğimiz her ürün doğal herhangi bir katkı maddesi içermiyor. Tarlalardan elde edilen mahsullerden burada üretim yapıyoruz. Üretimi yapılan tüm ürünler lezzetli ve el emeğidir." dedi.

"Binada üç yıldır kadınlar üretiyor"

Kooperatif sorumlulardan Seher Çakmak ise “Daha önce ilçemizde uzun yıllar cezaevi olarak kullanılan bina son üç yıldır kadınlarımızın üretim üssüne dönüştü. 250 ortaklı kooperatifimizde beş kadın çalışanımız bulunuyor ve üreterek evlerine ekmek götürüyorlar. Bu atıl binanın üretim tesisine dönüştürülmesi için çaba sarf eden başta Arguvan Belediye Başkanımız ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum.” diye konuştu.







