Petrol
99.88
0.88%
Euro
18.0785
-0.10%
Dolar
18.1882
0.13%
Altın
1.006
-0.92%
Borsa
3145
-0.04%
Bitcoin
365.470
-1.32%
BTXN Coin
4.39
-4.97%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Güneşli 25 C

    Malatya’da eski cezaevi binasında tarhana mesaisi

    Malatya'nın Edguvan ilçesinde uzun yıllar cezaevi olarak hizmet verdikten sonra kapatılan kapalı cezaevi, 2020 yılından bu yana üretim yeri olarak hizmet veriyor.
    • 29.08.2022 - 10:56
    • Güncelleme : 29.08.2022 - 11:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Malatya’da eski cezaevi binasında tarhana mesaisi

    Eskiden tutuklu ve hükümlülerin ceza çektiği bir bina, şimdi kadınların kurduğu kooperatife ev sahipliği yapıyor, insanlara umut dağıtıyor.

    Malatya’da uzun yıllar cezaevi olarak hizmet veren ve 2019 yılında Adalet Bakanlığı tarafından kapatılan Arguvan K2 Tipi Kapalı Cezaevi, kadınların üretim tesisine dönüştü.

    Tarhana, erişte, bulgur üretiliyor

    Cezaevinde şimdilerde tarhana, erişte, bulgur başta olmak üzere birçok çeşitte üretim yapılıyor.

    İHA'nın haberine göre, Malatya’nın tahıl ambarı olarak bilinen ve kentin hububat ihtiyacında önemli bir yere sahip olan Arguvan ilçesinde kadınlar, ürettiği yöresel ürünleri, kurulan kooperatif aracılığıyla satıyor.

    Cezaevi, kooperatif hizmet binası oldu

    K2 Tipi Kapalı Cezaevi, 2020 yılında belediyeye tahsisi yapıldıktan sonra 250 ortakla kurulan kooperatifin hizmet binasına dönüştürüldü.

    Malatya’da eski cezaevi binasında tarhana mesaisi #1

    "Kooperatif bizlere bir ekmek kapısı oldu"

    Kooperatif bünyesinde üretimi yapılan ürünler hakkında bilgiler aktaran çalışanlardan Muazzez Yücekaya, "Kooperatif bizlere bir ekmek kapısı oldu. Kadınlar olarak çalışarak üretiyoruz. Ürettiğimiz her ürün doğal herhangi bir katkı maddesi içermiyor. Tarlalardan elde edilen mahsullerden burada üretim yapıyoruz. Üretimi yapılan tüm ürünler lezzetli ve el emeğidir." dedi.

    Malatya’da eski cezaevi binasında tarhana mesaisi #2

    "Binada üç yıldır kadınlar üretiyor"

    Kooperatif sorumlulardan Seher Çakmak ise “Daha önce ilçemizde uzun yıllar cezaevi olarak kullanılan bina son üç yıldır kadınlarımızın üretim üssüne dönüştü. 250 ortaklı kooperatifimizde beş kadın çalışanımız bulunuyor ve üreterek evlerine ekmek götürüyorlar. Bu atıl binanın üretim tesisine dönüştürülmesi için çaba sarf eden başta Arguvan Belediye Başkanımız ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

    Malatya’da eski cezaevi binasında tarhana mesaisi #3

    Malatya’da eski cezaevi binasında tarhana mesaisi #4

    Cezaevi

    cezaevi

    cezaevi


    İlginizi Çekebilir

    Ruslara AB'den vize engeli
    Dünya

    Ruslara AB'den vize engeli

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    CryptoTrader

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 10 daimi işçi istihdam edecek
    Gündem

    Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 10 daimi işçi istihdam edecek

    Görüş Bildir