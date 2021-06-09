Malatya'da kayısı üreticileri yeni sezona mutlu giriyor

Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin yapıldığı Malatya'da, yeni hasat sezonuna fiyatlardaki istikrarlı artışla giriliyor.

Malatya Ticaret Borsası verilerine göre, yılın ilk 4 aylık döneminde kuru kayısı ihracatından ülke ekonomisine 100 milyon dolarlık gelir sağlandı.

"KURU KAYISI LİSANSLI DEPO HİZMETE GEÇTİ"

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Kuru Kayısı Lisanslı Depo'nun geçen yıl faaliyete geçmesi ve Toprak Mahsuller Ofisi'nin (TMO) kuru kayısı alımı yapmasıyla sektöre istikrarın geldiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Üreticiye ciddi anlamda güven geldi. Bu güven üreticiyi kaliteli üretim ve ürünü sahiplenme konusunda ciddi anlamda bilinçlendirdi. 2019'dan bu yana istikrarlı sıkı bir yükselme politikasıyla şu an kuru kayısı ihracatına devam ediliyor. Bu yıl hasat dönemimiz yaklaştı. İstikrarlı piyasalar, ülke ve kent ekonomisi ve üretici açısından çok önemli. Üretici artık kuru kayısıda en önemli aktörün devlet olduğunu ve oluşabilecek olumsuz şartlara müdahale edecek TMO ile lisanslı deponun bulunduğunun farkında. Şu an kayısıda istikrarlı ve sıkı bir yükseliş görüyoruz."

"KAYISI ÜRETİMİNİ HER YIL ARTIRMAMIZ GEREKİYOR"

Üreticilerin sulama suyu ile enerji giderleri konusunda sıkıntı yaşadığını anlatan Özcan, "Bölgede inşa edilen baraj sularını bu alanda daha aktif hale getirmeliyiz. Kayısı üretimini her yıl artırmamız gerekiyor. Üretimi artırmak için mevcut sulanabilir arazileri arttrarak, kayısı fidanı dikilmesini teşvik edip, üreticiyi bilgilendirmemiz lazım çünkü her yıl gerek ilkbahar geç donları gerekse fizyolojik diye adlandırdığımız sebeplerden dolayı kuru kayısı rekoltesinde geri gediyoruz. Rekoltedeki bu gerileme ilerde büyük bir sıkıntıya sebep verecektir." dedi.

KURU KAYISI FİYATLARI İSTİKRARLI İLERLİYOR

Malatya kayısısında kuru kayısı fiyatları yeni sezona istikrarlı fiyatlarla giriyor.

Ramazan Özcan, kuru kayısı fiyatlarının istikrarlı yükselişini sürdürdüğüne dikkati çekerek, "Geçmiş yıllarda daha çok kuru kayısı fiyatlarında gelen mahsule göre düşüş başlıyordu. Bu yıl tam tersine haziran ayı başında kuru kayısı fiyatlarında bir yükseliş seyri görüyoruz. Şu an ihracat rakamlarında 1,5 dolarlık artış söz konusu. Bir önceki sezon ortalaması (kilogramda) 2,40 dolarken şu an 4 dolara ihracat yapabilecek noktaya geldik." değerlendirmesinde bulundu.