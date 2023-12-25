Malatya'da kestane tezgahlarda yerini aldı! Kilogramı 500 liradan satılıyor Malatya'da sokak tezgahlarında çiğ kestanenin kilogram fiyatı 200-250 lira iken, közde pişirilen kestane kebabının kilosu ise 400 TL ve 500 TL arasında satışa sunuluyor..

İHA

Kış aylarının vazgeçilmezlerinden olan kestane bu yıl fiyatı ile el yakıyor.

Deprem bölgesi Malatya'da kışın sokak tezgahlarında ve evlerde sıkça tüketilen kestane, geçtiğimiz yıl 90 liradan alıcı buluyordu.

Bu yıl ise çiğ kestanenin kilogram fiyatı 200-250 lira bandında.

Közde pişmiş kestanenin kilosu 400-500 lira seviyelerinde

Çiğ kestanenin fiyatı ciddi oranda artınca közde pişirilen kestane kebabının kilosu da 400 lira ile 500 TL seviyelerinde satılıyor.

Kışla Caddesi’nde kestane satan Cumalı Akkoyun, “Kestaneyi sıcak ve soğuk havalar etkiledi. Bizde 400 TL’den satıyoruz ama bazı esnaf arkadaşlarımız ise kilosunu 500 TL’den satıyor” dedi.

Deprem sonrası kestane satışı yapan birçok esnafın başka şehirlere gittiğini de söyleyen Akkoyun, vatandaşların az da olsa kestane almayı tercih ettiğini de söyledi.

Vatandaşlar ise et fiyatını geçen kestaneyi bütçelerine uygun olarak az da olsa aldıklarını söyledi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)