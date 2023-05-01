Malatya’da kuru kayısı ihracatı depreme rağmen arttı Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin karşılandığı Malatya'da, Ocak-Nisan dönemindeki kuru kayısı ihracatı, depreme rağmen bir önceki yıla göre yaklaşık 2 ton artış gösterdi.

İHA

Asrın felaketinin enkaza çevirdiği illerden biri de Malatya oldu…

7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde büyük yıkımın olduğu kentin eski halinden eser yok.

Binlerce kişinin acısı yüreklerdeki tazeliğini korurken, şehri ayakta tutan ürünü kayısı ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı…

Depreme rağmen ihracat arttı

6 Şubat’taki depremlere rağmen Ocak-Nisan döneminde kuru kayısı ihracatı arttı.

Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin karşılandığı Malatya'da ihracat, bir önceki yıla göre yaklaşık 2 ton artmış oldu.

Malatya Ticaret Borsası verilerine göre ise kentte Ocak-Nisan döneminde 5 bin 500 ton kuru kayısı ihracatına karşılık yaklaşık 34 milyon dolar gelir elde edildi.

"İşçi konusunda sıkıntı oldu"

Depremlerden kayısı ihracatının çok fazla etkilenmediğini kaydeden Malatya Ticaret Borsası Meclis Başkanı Erdoğan Ünal, “Daha da fazla ihracat gerçekleştirildi. Depremden dolayı işçi konusunda sıkıntı oldu, ürün alımında ise sıkıntı yaşamadık.” dedi.

"Kayısı manolya ve yağmurdan büyük hasar aldı"

Zirai donun kayısıya çok fazla zarar vermediğini aktaran Ünal, “Kayısı dondan çok etkilenmedi ama manolya ve yağmurdan büyük hasar aldı. Şu an hasarın ne kadar olduğu tahmin etmek zor. Önümüzdeki süreçte ilgili kurumlar bunların tespitini yapacak ve hasarın ne kadar olduğu ortaya çıkacak.” ifadelerini kullandı.

Fiyatı 80 ile 125 TL arasında

Kuru kayısı fiyatlarının kalitesine göre değişiklik gösterdiğini belirten Ünal, “Kayısı güzel para ediyor, üreticilerimizin de bunu değerlendirmesi gerekiyor. Bu fiyatları yani ürünü para ettiği zaman satması lazım. Fiyat aralıkları 80 ile 125 TL arasında, kalitesine göre değişiyor.” diye konuştu.