Malatya'da kuru kayısı ihracatından martta 36,5 milyon dolar gelir

Kuru kayısının yurt dışından gördüğü talep arttı. Mart ayı kuru kayısı ihracatından 36 milyon 464 bin dolar ve 2022'in ilk çeyreğinde ise 91 milyon 291 bin dolar gelir sağlandı.

Kuru kayısı denince ilk akla gelen Malatya’da ihracat jeopolitik risklere rağmen artmaya devam ediyor.

MART AYINDA 7 BİN 325 TON KURU KAYISI İHRACATI YAPILDI

Malatya’da geride kalan mart ayında 7 bin 325 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirildi. Bu ihracat karşılığında ise 36 milyon 464 bin dolar gelir elde edildi.

"HEM PAZAR KORUNUYOR HEM DE İHRACATTA ARTIŞ VAR"

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, mart ayı ihracat rakamlarının sevindirici olduğunu belirterek, “Mart ayı ihracat rakamları gerçekten çok sevindirici. Hem ülkemiz hem de Malatya açısından çok önemli ihracat rakamlarını gerçekleştirdik ve bunun karşılığından Malatya ve ülke ekonomisine döviz girdisi sağladık. Koronavirüs pandemisinden bu yana gıdada yaşanan birtakım sıkıntı ve krize rağmen kuru kayısıya olan talepte hem pazarlarını korurken hem de ciddi anlamda özellikle 2022 yılında ihracatına hız kesmeden devam ediyor. Bu yıl mart ayında toplamda 7 bin 325 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirdik, bunun karşılığında 36 milyon 464 bin dolar gelir elde etmiş olduk.





2022 YILININ İLK ÇEYREĞİNDE 91 MİLYON 291 BİN DOLAR GELİR

Mart ayının sona ermesiyle birlikte ilk çeyrek diye adlandırdığımız 2022’nin Ocak, Şubat, Mart aylarında 18 bin 499 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirdik. Bununla beraber 2022 yılının ilk çeyreğinde 91 milyon 291 bin dolar gelir getirdik.” dedi.

"ABD, FRANSA, ALMANYA, HOLLANDA, BİRLEŞİK KRALLIK BU SEZONUN İLK BEŞİNDE"

Çin’e toplamda 3 bin 792 ton ihracat gerçekleştirdiklerini ve bunun karşılığında ise 10 milyon 902 bin gelir elde ettiklerine değinen Özcan, “Özellikle natürel pazarımız olan Çin’de de çok sevindirici rakamlar elimize geliyor. Çin bizim için önemli bir pazar. Çin’e toplamda 3 bin 792 ton ihracat gerçekleştirdik, karşılığında 10 milyon 902 bin dolar gelir elde etmiş olduk.





ÇİN, NATÜREL ÜRÜN AÇISINDAN ÖNEMLİ PAZAR

Çin, Uzak Doğu pazarları diye adlandırdığımız alan çok önemli bir alan, çünkü natürel ürün açısından çok önemli bir pazar. Bir taraftan ABD, Fransa, Almanya, Hollanda, Birleşik Krallık bu sezonun ilk beşinde yer alan ülkelerin başında geliyor. İnşallah nisan ve mayıs aylarında da rutin ihracatımızı devam ettireceğiz.” ifadelerini kullandı.

RUSYA'YA İHRACAT DEVAM EDİYOR

Rusya ile ihracatta sıkıntının söz konusu olmadığını da dile getiren Özcan, “Son zamanlarda biliyorsunuz Rusya ve Ukrayna arasındaki sıcak savaştan kaynaklı sadece Ukrayna bölgesinde bir takım sıkıntılar yaşanıyor. Bu da inşallah en kısa sürede barış anlaşması ile normalleşmeye başlarsa ihracatımız o bölgeye devam eder. Rusya ile şu an ihracatımızda sıkıntı söz konusu değil. Rusya’ya ihracatımız devam ediyor. O bölgede ihracatçı arkadaşlarımız normal ticaretine devam ediyorlar.” diye konuştu.