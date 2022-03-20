Malatya’da pideye 9 ayda 3 kez zam geldi

Malatya’da 2,5 liraya satılan ve tırnaklı ya da pide olarak da bilinen ekmeğe son 9 ayda 3 kez zam yapıldı.

Malatya’da tırnaklı ya da pide olarak da bilinen ekmeğe zam yapıldı. Geçen yıl Haziran ayına kadar 1.5 liraya satılan ekmeğin fiyatı 3 liraya çıktı.

ZAM MALİYET ARTIŞINDAN KAYNAKLANDI

Maliyetlerde yaşanan artışlardan dolayı 200 gramı 2,5 liraya satılan ekmeğin gramajı sabit tutularak, 21 Mart Pazartesi gününden itibaren 3 liraya satılacak. Son zamla birlikte geçen yıl haziran ayına kadar 1,5 liraya satılan ekmek, 9 ayda üçüncü kez yapılan zammın ardıdan 3 liraya satılacak.

9 AYDA 3 KEZ ZAM GELDİ

Haziran ayına kadar 1.5 liraya satılan 200 gram ekmek, 11 Haziran 2021’de 2 liraya, 22 Kasım 2021’de 2,5 liraya çıkarılmıştı. Ayrı gramazdaki ekmek ise artık 3 lira oldu.