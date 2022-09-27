Petrol
85.32
2.97%
Euro
17.7713
0.21%
Dolar
18.4803
0.03%
Altın
972.12
0.95%
Borsa
3292
0.96%
Bitcoin
376.288
5.26%
BTXN Coin
9.85
-0.20%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Çok bulutlu 22 C

    Malatya’da sanayi esnafı çırak bulamıyor

    Bazı mesleklerde çırak bulamamak önemli bir sorun. Bu sorunun yaşandığı yerlerden biri de Malatya.
    • 27.09.2022 - 16:03
    • Güncelleme : 27.09.2022 - 16:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Malatya’da sanayi esnafı çırak bulamıyor

    Bir zamanlar sanayilerde çıraklar iş öğrenir sonra kalfalığa kadar yükselir, ardından usta olur ve kendilerine yeni iş yerleri açarlardı. Bu gelişim yaşam tarzlarının gelişmesiyle, gençlerin beklentilerinin artmasıyla ve eğitim süresinin zorunlu olduğu kısım artınca tersine döndü.

    Zamanla çırak bulunamadığı için kaybolan meslekler oluştu. Sanayide çırak bulamamak sorunu giderek artmaya devam ederken Malatya esnafı da aynı dertten muzdarip olduğunu söylüyor.

    Çırak bulamayan meslek dalları yok oluyor

    Esnafın en büyük sorununun "çırak" bulamamak olduğunu belirten ustalar, birçok meslek dalının yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu belirtiyor.

    Malatya’da sanayi sitelerinde faaliyet gösteren değişik sektörlerdeki onlarca esnaf,  mesleklerini öğretecek çırak bulamamaktan dert yanarak, birçok meslek dalının yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu ifade ediyor.

    Malatya’da sanayi esnafı çırak bulamıyor ViDEO

    Malatya’da sanayi esnafı çırak bulamıyor #1

    Çırak bulamayanlar ortak olup güçlerini birleştirdi

    Çırak açığını kapatmak için alternatif arayışına giren bazı esnaf imece usulü çalışırken, bazı esnaflar ise ortak alarak sorunun üstesinden gelmeye çalışıyor.

    Malatya’da sanayi esnafı çırak bulamıyor #2

    “Çırak yok iki ortak çalışıyoruz”

    Küçük Sanayi Sitesi’nde otomotiv sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteren çırak bulamadıkları için iki ortak olarak hizmet verdiklerini belirten Hasan Basri Yücel, "32 yıldır otomotiv sektöründe hizmet veriyoruz. Çırak bulamadığımız için iki ortak olarak çalışıyoruz. İşlerimiz yoğun olduğu anlarda çırak olmadığında araçlara bakamıyoruz. Belki bir 15 yıl sonra ustalar olmayacak çünkü çırak yetişmiyor. Bu nedenle bütün işleri kendimiz yapıyoruz. Bu duruma üzülüyoruz.’’ dedi.

    Malatya’da sanayi esnafı çırak bulamıyor #3

    “Tek sorunumuz çırak bulamamak”

    Mobilya sektörü üzerine sanayi de faaliyet gösterdiklerini kaydeden Mehmet Özdemir ise, "Yaklaşık 30 yıldır sektörde faaliyet gösteriyoruz. Tek sorunumuz imalatta çırak bulamamak. 10-15 yıldır çırak bulamıyoruz çırak yetişmiyor. Sanayide faaliyet gösteren tüm sektörlerin en büyük sorunu çırak yetişmemesidir.” ifadelerini kullandı.

    Malatya’da sanayi esnafı çırak bulamıyor #4

    “İmece usulü çalışıyoruz”

    Yaklaşık 25 yıldır mermer sektöründe faaliyet gösteren bir başka sanayi esnafı İsmet Güngörü de, “İlk zamanlarda istediğimiz zaman elaman bulabiliyorduk. Bugün gelinen noktada usta hiç kalmadı, çırak da gelmiyor. Artık mermer sektöründe 18 ila 25 yaş aralığında birilerini bulmak imkansız. Bu yıl emekli olacağım benden sonra işletme büyük ihtimalle kapanacak. Komşularımızda da aynı sıkıntı var. Çoğu imece usulü ile işlerini yürütmeye çalışıyor. Suriyeli ustalar da olmasa çok daha büyük sıkıntılar yaşayabiliriz.” diye konuştu.

    Malatya’da sanayi esnafı çırak bulamıyor #5

    Malatya’da sanayi esnafı çırak bulamıyor #6


    Nureddin Nebati: Enflasyonu yeneceğiz
    Ekonomi

    Nureddin Nebati: Enflasyonu yeneceğiz

    Otomobilin çarptığı 14 yaşındaki kız çocuğu öldü
    3. Sayfa

    Otomobilin çarptığı 14 yaşındaki kız çocuğu öldü

    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!
    Advertorial

    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!

    Görüş Bildir