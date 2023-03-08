Malatya'da ustaların dükkanlarının önü, yeni çalışma mekanları oldu Kahramanmaraş merkezli deprem 11 ildeki toplam 600 binada hasar bıraktı. Bu binaların arasında bulunan dükkanlarını açmak isteyen esnaf da çareyi dükkanına yakın yerlerde ve dışarıda çalışmakta buldu.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremden etkilenen illerin içinde olan Malatya'da iş yerleri hasar gören esnaf, dükkanlarının önünde işlerini sürdürmeye çalışıyor.

Yeni Sanayi Sitesi hasar aldı

Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, Yeni Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren iş yerleri de hasar gördü.

Esnaf dükkanlarının önünde hayata tutunuyor

Esnafın bir kısmı hasar alan dükkanlarının önünde işlerine devam ederek hayata tutunmaya çalışıyor.

Sitede 2 bin 500'e yakın dükkan var

Malatya İmalat Demir ve Tamir Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Kahraman Çıkla, karma bir sanayi sitesi olan alanda 2 bin 500'e yakın dükkanın yer aldığını söyledi.

Sitedeki 1700’e yakın dükkanın orta ve ağır hasarlı olduğuna dikkati çeken Çıkla, şöyle konuştu:

Esnafımızı, iş yerlerini mümkün olduğu kadar açık tutması için çağırdık. Gelip dükkanlarını açanlar oldu. Esnafımız içeriye girmeden dükkanlarının kapısının önünde çalışıyorlar.

Site, destek bekliyor

Toparlanmak için esnafın çalışması gerektiğinin altını çizen Çıkla, şu değerlendirmede bulundu:

Bu anlamda esnafımıza önem verilmesi lazım. Sanayi siteleri çok önemli. Toparlanma için bu sanayi sitelerinin öncelikli olması düşüncesindeyiz. Bizlerin ayakta kalması için muhakkak destekler olması lazım. Görüşmelerimizde bunu hep dile getirdik. Projeler sunduk. Malatya'da yerinde dönüşüm ya da yeni yapılacak sanayi sitesi kurulmasını talep ettik. Bu talepleri verirken çözüm önerileri de sunduk. Devletimizin bize önem vermesi ve özen göstermesi gerekir. Hep birlikte bu işin altından kalkalım.

"Ticaretin ayağa kalkması gerekiyor"

Herkesin acısının büyük, bu durumun toplumsal bir yara olduğunu vurgulayan Çıkla, acıların destek olunarak unutulacağını belirtti.

Çıkla, şehirden ayrılan esnafla telefonla görüştüklerini ve sanayinin ne olduğuna dair sorularla karşılaştıklarını aktararak, şunları kaydetti:

Bu yaralar sarılacaktır, biraz zaman istiyor. Bu zaman içerisinde biz de yavaş yavaş toparlanacağız. Ticaretin ayağa kalkması gerekiyor. Bize destek verilmesi gerekiyor. Biz tekliflerimizi sunduk. Çok güzel ilgi de gördü. Bunların yerine getirilmesiyle hep beraber kalkınmak istiyoruz. Arkadaşlara her zaman söylüyoruz, 'Memleketimizi terk etmeyelim, ayakta tutalım.' Bu da birlik ve dayanışmayla olacak bir iştir.

"Tutunmaya çalışıyoruz"

Traktör koltuk kılıfı imalatı yapan 55 yaşındaki Aziz Karadağ, deprem öncesi 12 kişi çalıştıklarını, şu anda 5 kişi kaldıklarını ifade etti. Evinin de iş yerinin de ağır hasarlı olduğunu, bir hayırseverin ailesine evlerini açtığını aktaran 3 çocuk babası Karadağ, "Günde 50 kilometre uzaklıktan işime gelip gidiyorum. Tutunmaya çalışıyoruz. Mecbur çalışıp ekonomimize katkıda bulunacağız." diye konuştu.

"Kazanıp memleketimizi ayağa kaldıracağız"

Karadağ, 35 yıldır yaptığı işte yurt içi ve dışına çalıştıklarını vurgulayarak, şu bilgiyi verdi:

Arkadaşlarla beraber çalışmak zorundayız. Memleketimizi bırakmadık, bırakmayacağız da. Kazanıp memleketimizi ayağa kaldıracağız. Başka çaremiz yok. Atölyemiz komple yıkıldı. Yaklaşık 20 makinemiz enkaz altında. Şu an iki makinemiz kaldı. Kurtardığım 2 makineyle çalışıyoruz.

"Ekmek parası için dükkanıma gelip dışarıda çalışıyorum"

Depremde iş yerinin bir duvarı yıkılan oto egzoz işi yapan Yusuf Özer de ifadelerini kullandı.