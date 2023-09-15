Malatya'dan dünyaya boğa spermaları ihraç ediliyor Malatya'da dondurulmuş boğa spermaları ihtiyacının karşılanması amacıyla kurulan laboratuvardan ilk ihracat Azerbaycan'a gerçekleştirildi.

İHA

Hayvancılıkta sağlıklı nesillerin üremesi için kurulan laboratuvardaki üretim yurt dışından da talep gördü.

Türkiye'nin en büyük boğa sperması üretim merkezlerinden biri olan Malatya'nın Akçadağ ilçesindeki Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde üretimi yapılan boğa spermaları dünyaya ihraç edilecek.

Akçadağ'da bulunan Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü bünyesinde 2011 yılında ülkedeki dondurulmuş boğa spermaları ihtiyacının karşılanması amacıyla kurulan laboratuvarda "Siyah Alaca, Simmental, Brown Swiss, Jersey, Angus, Charolis ve Limuzin" ırklarından üretilen boğa spermalarının ihracatına hazırlanılıyor.

Bugüne kadar 6,5 milyon doz dondurulmuş sperma üretimi yapıldı

90 baş boğa barındırma kapasiteli tesislerde faaliyete başlanıldığı günden bu yana yaklaşık 6,5 milyon doz dondurulmuş sperma üretimi yapılırken, yıllık ulaşılan 1 milyon doz üretimle kamudaki toplam üretimin yüzde 38'i karşılanıyor.

İlk ihracat Azerbaycan'a

İlk ihracatın Azerbaycan'a gerçekleştirildiği işletmede, başta Türk cumhuriyetleri olmak üzere, Asya, Afrika, Kafkasya ve Kafkas ülkelerine de ihracat hedefleniyor.

"Ülke genelindeki üretimin yüzde 38’i işletmemizde gerçekleşiyor"

İşletmede tarımsal ve hayvancılık faaliyetleri çerçevesinde çeşitli üretimler gerçekleştirdiklerini kaydeden Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürü Hüseyin Öcal, şu açıklamada bulundu:

90 baş boğa yetiştiriciliği kapasiteli tesisimiz 2011 yılında hizmete açılmıştır. O günden bugüne 6,5 milyon doz sperma üretimi gerçekleştirilmiş olup bunun 5 milyonu üreticilerle buluşturulmuştur. Ülkemizde ikisi resmi olmak üzere 6 işletmede boğa sperma üretimi yapılmakta olup toplamdaki üretimin yüzde 38’i işletmemizce karşılanırken, kamudaki üretim payımız ise yüzde 80’dir.

"Hedefimiz ihracatı arttırmak"

Cinsiyeti belirlenmiş sperma üretimi ile ilgili çalışmaların sürdüğünü aktaran Öcal, şöyle konuştu:

Yıllık sperma üretimimiz 1 milyon doz civarında bu üretimin tamamının satışını gerçekleştirmekteyiz. Yurt içi satışlarımızın yanı sıra kardeş ülke Azerbaycan’la da 30 bin doz sperma satışı için sözleşme yapılmış olup, bunun 7 bin dozunun teslimatı sağlanmıştır.

"Hayvan üretiminin hızı artacak"

Suni tohumlamada dişi spermanın kullanılmasıyla ülkemiz hayvan üretim hızı artacaktır. Önümüzdeki yıllarda farklı ülkelere de sperma ihracatı yapmayı hedefliyoruz bununla ilgili çalışmalarımızda devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)