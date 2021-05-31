Malatya’nın Battalgazi ilçesinde "Kalbi Kadın Kooperatifi"ndeki gönüllü üyeler, Osmanlı mutfağından kiraz yaprağı sarması yemeğini yapmak için kolları sıvadı.

Malatya’da Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi’ndeki gönüllü üyeleri, kendi topladıkları kiraz yapraklarıyla padişah yemeği kiraz yaprağı sarması yaptı. Kiraz yaprağı sarmasının satışı Türkiye’nin dört bir yanına yapılacak.

PADİŞAH YEMEĞİNİ KENDİ ELLERİ İLE TOPLADIKLARI KİRAZ YAPRAKLARI İLE YAPIYORLAR

Geçtiğimiz günlerde ata tohumlarını ve sebze fidelerini toprakla buluşturan Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi’ndeki gönüllü üyeler, bu kez de kiraz bahçesinde kendi topladıkları yapraklarla, padişah yemeği kiraz yaprağı sarması sardı.

Gönüllü kadınların, karşılıklı dayanışma içerisinde sohbet ve muhabbet eşliğinde hazırladıkları sarmaları, Kışla Caddesi’nde bulunan satış mağazasında satışa sunulacak.

Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi’nin gönüllü üyesi Gül Baka, “Burada hep birlikte sarmalar sarıp, hep birlikte satışını yapacağız. Gayet başarılı işlere imza atan bir kooperatifiz. Yeni kurulmamıza rağmen kooperatifçilik sektöründe söz sahibiyiz.” şeklinde konuştu.

Malatya’ya özgü kiraz yaprağı sarması Türkiye'ye gönderiliyor VİDEO

"KÜLTÜR AÇISINDAN ZENGİN BİR İLÇEYİZ"

Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi ile gurur duyulan işlere imza atıldığına dikkat çeken Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Kültür bakımından zengin bir ilçeyiz. Battalgazi’miz, medeniyetlerin şekillendiği yer. Kadınlarımızın yaptıkları ürünlerin satışını kooperatifimizden yaparak, ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar. Bugünde gönüllü kadınlarımızın yapmış olduğu el emeklerini yerinde görüyoruz. Malatya’mıza has kiraz yaprağı yemeğini yapıyorlar. Kiraz yaprağını kendilerini toplayıp, sohbet ve muhabbet eşliğinde sarmalarını yapıyor.

"KÖFTELER DONDURUCUDA SAKLANACAK"

Yapmış oldukları bu köfteleri dondurucularda saklayacaklar. Daha sonrasında arz ve talep doğrultusunda satışını yapacaklar.” diye konuştu.