Malezya, Singapur’a demir yolu projesinin iptali nedeniyle tazminat ödedi

Malezya ile Singapur arasında planlanan ve anlaşmazlık nedeniyle iptal edilen Hızlı Tren Demir Yolu projesi için Malezya, iptal tazminatı olarak Singapur'a 77 milyon dolar ödeme yaptı.

Malezya ile Singapur arasında Hızlı Tren Demir Yolu’nun (HSR) inşa edilmesi planlandı. Ancak teknik şartlardaki anlaşmazlık nedeni ile Malezya anlaşmayı önce askıya aldı, sonra erteledi, en sonunda da durdurduğunu açıkladı.

77 MİLYON DOLAR TAZMİNAT

Malezya Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Singapur tarafıyla yapılan görüşmeler sonucu 77 milyon dolarlık tazminat ödemesinde anlaşmaya varıldığı bildirildi.

“MALEZYA, SİNGAPUR İLE İYİ İLİŞKİLERİ KORUMAYI SÜRDÜRECEK”

Hızlı Tren Demir Yolu’nun (HSR) iptalinin iki ülke ilişkilerini olumsuz etkilemeyeceğinin vurgulandığı açıklamada, "Malezya, Singapur ile iyi ilişkileri korumak ve iş birliğini güçlendirmek üzere kararlılığını sürdürecektir." ifadesi yer aldı.

2016’DA SÖYLEŞME YAPILDI, 2018’DE MALEZYA ASKIYA ALDI

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur ile Singapur arasında seyahati 90 dakikaya indirmek üzere 2016'da sözleşmesi imzalanan 350 kilometrelik Hızlı Tren Demir Yolu projesi, henüz inşaatına başlanmadan Eylül 2018'de Malezya'nın talebi üzerine askıya alınmıştı.

KORONAVİRÜS NEDENİ İLE TEKRAR ERTELENDİ

Proje müzakerelerinin 2020'de devam etmesi beklenirken koronavirüs salgını nedeniyle müzakereler yıl sonuna kadar ertelenmişti.

“TEKNİK DETAYLARDA İSTENİLEN ANLAŞMAYA VARILAMADI”

Malezya Başbakanlığı 1 Ocak 2021'de, proje sözleşmesinin Malezya'nın talebiyle iptal edildiği belirtilerek "İki ülkenin yönetimi, birtakım müzakereler yapmak üzere masaya oturmuş ve teknik detaylarda istenilen anlaşmaya varılamamıştır." açıklamasında bulunmuştu.