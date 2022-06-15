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    Malezya ve Yunanistan'dan gelen mensucata karşı önlem

    İki ülkeden gelen mensucat ürünleri soruşturmasında sona gelindi ve bazı şirketlerin Çin menşeli ithalatta yürürlükte bulunan dampinge karşı önleme tabi olmasına karar verildi.
    • 15.06.2022 - 15:16
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    Malezya ve Yunanistan'dan gelen mensucata karşı önlem

    Malezya ve Yunanistan menşeli veya çıkışlı mensucat için dampinge karşı önlem uygulanması kararlaştırıldı. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ Resmi Gazete'de yayınlandı.

    Karar soruşturmanın neticesinde alındı

    Tebliğ, Malezya ve Yunanistan menşeli/çıkışlı "mensucat, poliüretanla emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş-deri taklidi/diğerleri" tanımlı eşyanın ithalatına yönelik başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturmanın tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasını düzenliyor.

    Uygulama, yürürlükteki dampinge karşı önlemi etkisiz kıldı

    Soruşturma neticesinde, Malezya ve Yunanistan’da yerleşik firmaların, Malezya’da yerleşik Innotech Textile (M) Sdn. Bhd firması hariç, yürürlükteki dampinge karşı önlemden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda yürürlükteki dampinge karşı önlemi etkisiz kıldığı sonucuna ulaşıldı.

    tekstil

    Eşyaların lamine edilmiş olanlarıyla ilgili karar verildi

    Bu kapsamda, söz konusu eşyadan "yalnız lamine edilmiş olanlar" için Malezya menşeli/çıkışlı ithalatta Innotech Textile (M) Sdn. Bhd firmasından üretici sertifikası aranarak önlemden muaf tutulmak kaydıyla, Çin menşeli ithalatta yürürlükte bulunan dampinge karşı önleme tabi olmasına karar verildi. Bu da kilogram başına 1-2,2 dolar olarak uygulanacakb


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