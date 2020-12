Malezya'da helal sertifikasız kaçak et gerginliği

Malezya'da İslami usullere uygun olmayan şekilde kesimi yapılan etlerin, yasa dışı yollardan ülkeye sokulduğunun ileri sürülmesi krize yol açtı.

New Straits Times gazetesindeki haberde, et kaçakçılığı yapan bir çetenin, Malezya'daki gümrük yetkililerine ve sınır polislerine rüşvet vererek, helal sertifikası almayan kanguru ve at etlerini ülkeye soktuğu iddia edildi.

KAÇAK ETLER HELAL ETLERLE KARIŞTIRILARAK PİYASAYA SÜRÜLDÜ İDDİASI

Kanada, Kolombiya, Ukrayna, Uruguay, İspanya, Meksika, Bolivya, Paraguay ve Çin gibi ülkelerden ucuz fiyata alınan etlerin, Malezya'da kaçakçılara ait depolara konularak, burada helal et ürünleriyle karıştırılıp piyasaya sürüldüğü öne sürüldü.

60 KONTEYNER DONDURULMUŞ KAÇAK ET

Haberde, kaçakçıların son 1 ayda Malezya'nın batı kıyısındaki Klang Limanı'na en az 60 konteyner dondurulmuş kaçak et getirdiği kaydedildi.

2.8 MİLYON LİRA ZARAR

Yaklaşık 40 senedir Malezya'da faaliyet gösterdiği iddia edilen çetenin, vergi kaçakçılığıyla Malezya hükümetine aylık ortalama 1 milyon 500 bin Malezya Ringgiti (2 milyon 800 bin Türk Lirası) kaybettirdiği vurgulandı.

ESNAFA "KIRMIZI ET ALIMLARINI BİR SÜRELİĞİNE DURDURMA" TALİMATI

İddialar üzerine Malezya'nın en büyük meslek odalarından Kuala Lumpur Yerli Tüccarlar Birliği, bünyesindeki 6 bin esnafa "kırmızı et alımlarını bir süreliğine durdurma" talimatı verdi.

SORUŞTURMA AÇILDI

Malezya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu (MACC) da iddiaların ardından soruşturma başlattıklarını bildirdi.

YETKİLİ KURUM AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan, Malezya'da helal sertifikaları onaylayan hükümete bağlı Malezya İslam Kalkınma Birimi (JAKIM), gazetedeki haberin iddiaları üzerine açıklamada bulundu. JAKIM, kaçak et çetesi üzerine spekülasyonların yapılmaması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Malezya'nın yurt dışında anlaşmalı olduğu kesim evleri ve et dönüşüm merkezlerinin teftişi, uluslararası standartlara uygun sıkı tedbirler altında yapılmaktadır. Herhangi bir dayanağı bulunmayan görüşler, Malezya'nın helal sertifika endüstrisinin ulusal ve uluslararası itibarını zedelemektedir."