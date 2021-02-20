Mali müşavirler vergi sisteminde reform istiyor

Mali müşavirler vergi yükünü genele dağıtmak ve vatandaşta vergi bilinci oluşturmak için yeni uygulamaların gündeme gelmesini talep etti.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, tüm dünyanın ve Türkiye'nin, koronavirüs salgınının sağlık ve ekonomi üzerinde yarattığı tahribattan dolayı zor bir süreçten geçtiğini belirtti.

Kartaloğlu, vergi sisteminin reforma tabi tutulmasını talep ederek, "Kamu mali dengesinin iki ayağı olan gelir ve giderleri, günümüz koşullarına göre reforma tabi tutmalıyız. Türk vergi sistemi, gelişmiş ülkelerin vergi sistemlerine kıyasla toplanan vergilerin gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranının düşük olduğu ve vergi gelirlerinin dolaysız vergilerden ziyade dolaylı vergilere dayandığı bir görünüme sahiptir. Bu yapısıyla Türk vergi sistemi, vergi adaletini sağlayamamaktadır. Vergi ödeyen mükellefler, ödediklerinin fazla olduğunu belirtirken, diğer yandan ödenen vergilerin GSYH'ye oranının diğer ülkelere kıyasla düşük olması, çelişki olarak ortaya çıkmaktadır. Vergi adaletinin bozulmuş olması ve kayıt dışı ekonominin varlığı bu çelişkinin temel unsurunu oluşturuyor."

"TÜRKİYE'DE VERGİ GELİRLERİNİN YÜZDE 70'İ DOLAYLI VERGİLERDEN ELDE EDİLİYOR"

Kartaloğlu, Türkiye'de vergi gelirlerinin yüzde 70'inin dolaylı vergilerden elde edildiği bilgisini vererek, "Dolaylı vergilerin mükelleflerin ödeme gücünü ihmal ettiği ve bu nedenle de vergi adaletini zedelediği genel kabul gören bir yaklaşımdır. Vergi sistemimizin sade, anlaşılabilir bir yapıda olması, vergi yasalarının hukukun genel kurallarına uygun olması ve vergi adaletinin sağlanması temel beklentimizdir." ifadelerini kullandı.

“BELGE VE KAYIT DÜZENİNİ TÜM MÜKELLEF GRUPLARI İÇİN ZORUNLU HALE GETİRİLMELİ”

Kayıt dışı ekonominin ise bir taraftan rekabet eşitsizliğine, diğer taraftan vergi ödeyenlerin yüklerinin daha da ağırlaşmasına sebep olduğuna dikkati çeken Kartaloğlu, "Bu sorunun çözümü, öncelikle vergi sisteminin sade, anlaşılabilir bir yapıya sahip olmasına, vergi yasalarının hukukun genel kurallarına uygunluğuna ve vergi adaletinin olduğu bir sistemin varlığına bağlıdır. Bu sistem ancak köklü bir reform süreciyle sağlanabilir.

"VERGİ KAYIP VE KAÇAĞINI ASGARİ DÜZEYE İNDİREBİLİRİZ"

Belge ve kayıt düzenini tüm mükellef grupları için zorunlu hale getirerek, vergi kayıp ve kaçağını asgari düzeye indirebiliriz. Kayıp ve kaçağı teşvik eden, vergi sistemimizi bozan düzenlemeleri kaldırmamız gerekiyor. Bu nedenle TÜRMOB'un çeşitli platformlarda ortaya koyduğu görüşler de dikkate alınarak, daha adil bir vergi sisteminin oluşturulması ve vergi yükünün gelir elde eden bütün kesimlere daha adil olarak dağıtılması için gerekli çalışmaların yapılması gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

"TOPLUMDA VERGİ BİLİNCİ ARTACAK"

TÜRMOB Başkanı Kartaloğlu, kamusal hizmetlerin niteliği ve kalitesinin artmasının, vergiye karşı direnci azaltacak en önemli unsur olduğunu bildirerek şunları kaydetti:

"Adil bir vergi sistemiyle toplanan vergilerin vatandaşa hizmet olarak dönmesi, toplumda vergi bilincinin artmasını sağlayacaktır."