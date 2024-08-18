Maliye, mobilya sektörünü radarına aldı: 53 milyon lira ceza Kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında sektör bazlı saha denetimleri "mobilya" ile devam ediyor. Bu kapsamda bir ayda 29 şehirde 17 bin 258 mükellef denetlenerek suistimal cezası kesildi.

AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı'nca (GİB) ülke genelinde eş zamanlı sürdürülen denetimlerinde mobilya sektörüne odaklanıldı.

Bu kapsamda, bir ay boyunca mobilya imalatçıları ve imalata katkıda bulunan ilişkili sektörlerde saha denetimi yapıldı.

Maliye, mobilya sektöründe kayıt dışı faaliyet gösteren firmaları radarına alırken; bir ay boyunca üretimin yoğun olduğu 29 ilde eş zamanlı 17 bin 258 mükellefi denetleyerek yaklaşık 53 milyon lira suistimal cezası verdi.

29 KENTTE DENETİM YAPILDI

Mobilyacıların imalatçı veya satıcı olarak örgütlendiği İstanbul'da MODOKO ve MASKO, Ankara'da da Siteler gibi yerler başta olmak üzere, üretimin yoğun olduğu 29 kentte faaliyette bulunan mükelleflere denetim gerçekleştirildi.

ÜRETİM ZİNCİRİ İNCELENDİ

Mobilyanın ham maddeden mamul aşamasına gelinceye kadar üretim zincirinde yer alan tüm sektörler denetim planına dahil edildi.

Bu kapsamda, ağaç ve orman ürünleri toptan satışı, ham mobilya imalatı, kesim, boya, vernik gibi fason iş yapanlar, hırdavatçılar, kumaş ve sünger gibi yardımcı ürünleri satanlar, avize, cam, aksesuar, halı, kilim, perde satışı yapanlarla toptan ve perakende mobilya satışı gerçekleştirenler denetlendi.

DENETİMİN İÇERİĞİ GENİŞ TUTULDU

Denetimlerde, kayıt dışı faaliyet, işletmeye ait olmayan POS cihazı kullanımı, IBAN aracılığıyla yapılan tahsilatlarda belge düzenlenmesi, başkasına ait banka hesapları üzerinden tahsilat yapılması, işletmede belge düzenine uyum, doğru KDV oranı uygulanması, kayıt dışı işçi çalıştırılması ile iş yeri kira bedelinin banka kanalıyla ödenmesi gibi hususlar kontrol edildi.

"17 BİN 258 MÜKELLEF DENETLENDİ VE 53 MİLYON LİRA SUİSTİMAL CEZASI KESİLDİ"

Buna göre, bir ay boyunca mobilya ve bağlantılı sektörlerde 17 bin 258 mükellef denetlendi ve yaklaşık 53 milyon lira suistimal cezası kesildi.

Denetimlerde, 42,3 milyon lira hasılatın kayıt dışı bırakıldığı tespit edildi.

61 mükellefte KDV oranlarının uygulanmasına ilişkin uyumsuzluk bulundu.

BAŞKASINA AİT IBAN'IN KULLANILMASI

Ekipler, 4 bin 727 mükellefin başkasına ait IBAN'ı kullanarak tahsilat yaptığını, 61 mükellefin de işletmeye ait olmayan POS cihazı kullandığını tespit etti.

463 FİRMANIN MÜKELLEFİYET KAYDI YOK

Denetimlerde 463 iş yerinin mükellefiyet kaydı olmadan çalıştığı saptanırken 52 işçinin kayıt dışı çalıştığı görüldü ve Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirildi.

Gelir İdaresi, iş yerlerinin giriş çıkışlarında sevkiyat yapan araçların gerekli belge düzenine uyup uymadığını da eş zamanlı kontrol etti.

MAL SAYIMI YAPILDI

Kayıt dışı çalıştığı tespit edilen ve kayıt uyumsuzluğu bulunan firmalarda fiili envanter çalışması yapılarak, mal sayımı gerçekleştirildi.

VERGİ İNCELEMESİ

Ekiplerce yapılan tespitler tasnif edilerek gerekli vergi incelemelerine de başlandı.

MEHMET ŞİMŞEK: ÇALIŞMALAR, TÜM MÜKELLEFLER KAYIT ALTINA ALININCAYA KADAR DEVAM EDECEK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de konuya ilişkin değerlendirmesinde, gerekli denetim ve yoklama çalışmalarının tüm mükellefler kayıt altına alınıncaya kadar devam edeceğini, denetimlerin her sektörde artarak süreceğini söyledi.

"MÜCADELENİN DOZU ARTACAK"

Bu alandaki mücadelenin dozunu artıracaklarını vurgulayan Şimşek, şu ifadeleri kullahrdı:

Çok kazanandan ve kayıt dışı olandan vergi almak için ne gerekiyorsa yapacağız. Denetimlerimiz, sektörler kayıt dışı faaliyet gösterenlere odaklanıyor. 'Maliye mutlaka kapınızı çalacak' demiştik, başta kayıt dışı olanlar olmak üzere, çok kazanıp az vergi verenleri denetlemeye devam edeceğiz.

"DÜRÜST MÜKELLEFLERİN HER ZAMAN YANINDAYIZ"

Maliye ekiplerinin sürekli sahada olacağını dile getiren Şimşek, hedefin vergide adalet ve etkinlik olduğunu kaydetti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)