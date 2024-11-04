Manisa mesir macunu coğrafi işaret aldı

Birçok kişi tarafından vazgeçilmez lezzet Manisa mesir macununa ilişkin güzel haber geldi.

Geçmişten günümüze ulaşan tarihi lezzet Manisa mesir macununun Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili aldığı duyuruldu.

Konuya ilişkin açıklama, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan geldi.

MANİSA MESİR MACUNU TESCİL ALAN 28'İNCİ ÜRÜN OLDU

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Manisa mesir macununun AB'den coğrafi işaret tescili aldığını açıkladı.

Hisarcıklıoğlu, AB'den coğrafi işaret tescili alan 28'inci ürünün Manisa mesir macunu olduğunun altını çizdi.

"AB SÜRECİ DEVAM EDEN 65 COĞRAFİ İŞARET İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"

Söz konusu paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

Manisa'ya ve ülkemize hayırlı olsun. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Dünyada çok az coğrafyaya nasip olan bir ürün çeşitliliğine sahibiz. TOBB ve oda-borsa camiası olarak yerel ve coğrafi işaretli ürünler için yoğun çaba sarf ediyoruz. AB süreci devam eden 65 coğrafi işaret ve 6 geleneksel ürün adı ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor.