Manisa Selendi’de tütünde başfiyat 35 lira olarak belirlendi

Manisa’nın Selendi ilçesinde 2021 yılı mahsulü tütün alımlarına başlandı ve başfiyat kilogramda 35 lira olarak açıklandı.

2000 yıllarında kota nedeniyle bitme noktasına gelmesinin ardından daha sonraki yıllarda yeniden çiftçiler tarafından üretimi yapılan tütünde, pazar yerinde başlanılan alımlarda başfiyat 35 lira olarak belirlenirken genelde tütünlerin 35 liradan satıldığı belirlendi.

Manisa’nın Selendi ilçesinde çiftçiyle sözleşmeli üretim yapan bir firma, tütün alımlarına başladı.

İLÇEDE 3 BİN KİŞİ TÜTÜN ÜRETİMİ YAPIYOR

İlçe genelinde yaklaşık 3 bin civarında tütün üretimi yapan tütün üreticisi, 2021 yılı yeni mahsul tütünlerini kolileyerek teslim etmeye başladı.

ÜRETİMİN TAMAMI 2 BİN 500 TON OLDU

Yaklaşık 2 bin 500 ton tütün üretimi yapılan ilçede üreticiler fiyatları düşük bulurken, ilçenin gelir kaynağının başında gelen tütün girdisinin fazla olmasından dolayı zarar ettiklerini belirtti.

TÜTÜN DIŞINDA ALTERNATİF ÜRİNLERİN FİDELERİ DE DAĞITILDI

Konuyla ilgili açıklama yapan Selendi Ziraat Odası Başkanı Servet Akyıldız, "Oda olarak 2021 yılında 2 bin 500 civarında çiftçi tütün üretimi yapmak için odamıza çiftçi kaydı yaptırdı. Bu üreticiler bu yıl tarladan kaldırdığı mahsulleri sözleşme yaptıkları özek sektöre teslim etmeye başladı. Tütün üreticisi olan çiftçilerimize geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda alternatif ürün fideleri olan zeytin, badem ve ceviz fidesi dağıtımı gerçekleştiriyoruz." dedi.