Manisa, sofralık zeytindeki ihracat rekorunu tazelemek istiyor

Türkiye'nin sofralık zeytin üretim merkezi Manisa'nın Akhisar ilçesinde hasat sezonu başladı.

Türkiye'nin sofralık zeytin üretim merkezi olarak kabul edilen Manisa'nın Akhisar ilçesinde hasat sezonu başlarken, ihracatta geçen sezon gerçekleştirilen 145 milyon 700 bin doların üzerine çıkılması hedefleniyor.

AKHİSAR İLÇESİNDE 14 MİLYON ZEYTİN AĞACI VAR

Yaklaşık 14 milyon zeytin ağacı varlığıyla Türkiye'nin sofralık zeytin üretim merkezi Manisa'nın Akhisar ilçesinde üreticiler, bu sezon yeni bir ihracat rekoruna imza atmayı hedefliyor.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) verilerine göre Türkiye, 2019-2020 sofralık zeytin ihracatı sezonunda 84 bin 417 tona karşılık 145 milyon 700 bin dolarlık ihracatla rekor kırdı.

123 ÜLKEYE TÜRK ZEYTİNİ GİDİYOR

Türk zeytini bu dönemde 123 ülke pazarında yerini aldı. Almanya ise 42 milyon 400 bin dolarla ihracatta ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi, 25 milyon 600 bin dolarla Irak ve 18 milyon 300 bin dolarla Romanya izledi.

AKHİSAR'DA ZEYTİN HASADI ZAMANI

Türkiye'de siyah zeytin üretiminin yüzde 35'ini, yeşil zeytin üretiminin ise yüzde 70'ini tek başına karşılayan Akhisar'da hasat sezonu başladı.

Sabahın ilk ışıklarıyla bahçelere giren üreticiler, zeytinleri özenle dallarında toplayıp işletmelere gönderiyor. Zeytin tesislerinde işlenen zeytinleri büyük bir kısmı özel tanklara konularak salamura yapılırken, kalanı da sıkılarak zeytinyağına dönüştürülüyor.

Bu yıl ürünün bol olduğu belirtilen ilçede sofralık zeytin ihracatında hareketli bir sezon bekleniyor. Yaklaşık 50 ihracatçı firmanın bulunduğu ilçede, hedef geçen sezonki ihracatı geride bırakıp, rekoru geliştirmek.

"İHRACATTA YÜZDE 30'A YAKIN ARTIŞ BEKLİYORUM"

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Bakan, sofralık zeytin ihracatında her yıl pazarlarını genişlettiklerini ve yeni müşteriler kazandıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Zeytin ve zeytinyağı sağlıkla ilgili faydaları bilinen bir ürün olduğu için pandemi döneminde çok fazla ilgi gördü. Biz de bu artan talebi karşılamak için hep beraber koşturuyoruz. Bu sezon ürün bol olduğu için bereketli bir sezon bekliyoruz. Son haftalarda yurt dışındaki firmalardan gelen talepte artış gözüküyor. Şu an zeytinde hasat ve alım dönemi, bütün ihracatçı firmalar bu talebe yetişmek için alım yapıyor. Öyle tahmin ediyorum ki yüzde 20-30'luk bir ihracat artışı söz konusu olabilir. Burada tabii önemli olan katma değerini artırmak. Kilogram bazında değil, değer bazında artış yakalamak."

“SOFRALIK ZEYTİN İHRACATI ARTACAK”

Akhisar Ticaret Borsası Başkanı Alper Alhat da sofralık zeytin ihracatının artmasını öngördüklerini dile getirdi.