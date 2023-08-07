Manisa Sultani üzümünün verimi mildiyö hastalığı nedeniyle düşecek Manisa'nın meşhur Sultanı üzümünün verimini bağlara dadanan mildiyö hastalığı tehdit ediyor.

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İHA

Dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzümün yetiştiği Manisa’da bağları vuran mildiyö hastalığı nedeniyle rekoltede yüzde 35’in üzerinde düşüş bekleniyor.

Bu tehlike şiddetli yağışlar ilaçlamayı engellediği için ortaya çıktı.

Bu hastalık sporlama ile çoğalıyor ve yan dallara geçtiği için üzüm bağlarını tehdit ediyor.

Yaklaşık 200 bin tonlara düşen rekolte nedeniyle üreticiler fiyatta Manisa plakasının açıklanmasını bekliyor.

Şiddetli yağışlar ilaçlamaya izin vermedi

Yaz başında yağan şiddetli yağışlar nedeniyle bağlarına ilaç atamayan üzüm üreticilerini mildiyö adı verilen hastalık vurdu.

Mildiyö hastalığı nemli bağlarda yayılıyor

Bir tür mantar hastalığı olan ve nemli bağlarda hızlı bir şekilde yayılan hastalık nedeniyle dallardaki salkımlarda kurumalar ve dökülmeler meydana geldi.

Manisa’nın neredeyse tamamında etkili olan mildiyö nedeniyle rekoltede de büyük kayıplar yaşandı.

200 bin tonluk üzüm rekoltesi bekleniyor

Yüzde 35’e vuran rekolte düşüşleri nedeniyle bu yıl yaklaşık 200 bin tonluk üzüm rekoltesi açıklanması bekleniyor.

Üreticiler 45 TL’nin altında fiyat istemiyor

Yaşanan hastalık ve yüksek orandaki rekolte kayıpları nedeniyle çiftçiler fiyatta Manisa’nın plakası olan 45 TL’nin altında fiyat açıklanmamasını bekliyor.

"Yağan şiddetli yağmur ve dolu nedeniyle hasar yaşandı"

Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, konuyla ilgili olarak, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de olumsuz iklim şartlarından dolayı ilçelerinde nisan, mayıs ve haziran aylarında yağan şiddetli yağmur ve dolu nedeniyle yaşanan hasarlar olduğunu belirterek şöyle konuştu:

Üzümün başkenti Saruhanlı’da çok büyük hasarlar meydana geldi. Sporlanmayla çoğalan mildiyö diye bir hastalık var. Yan dallara da geçebilen bir hastalık olduğu için zamanında ilaç atamadık. İlaç atamamamızdan dolayı hastalık üredi, biz de bununla ilgili ilaçları attık ama zamanı geçti. Şu anda yapılacak hiçbir şey yok. Aşırı derecede bu hastalık meydana geldi. Bu saatten sonra çaresi yok. Kesip sergiye yatırmamız lazım. Sıkıntılı bir durum. İlçemizde 35 bin tona yakın ürün beklenmekte. Geçtiğimiz yıllarda 50 bin tonlarda üzüm alıyorduk. İlçemizde yüzde 35 civarında bir kayıp var. Çiftçimiz ne yapacağını şaşırdı. Bu saatten sonra ilaç ya da gübre atmamızın imkanı yok.

“Fiyatta ilimizin plakasını istiyoruz”

Rekolte kaybı nedeniyle üzüm fiyatlarında Manisa’nın plakasını beklediklerini söyleyen Okur, şöyle konuştu:

Üzümün çoğunlukta olduğu bütün ilçelerde yüzde 35 civarında ürün kaybımız var. Bu da tabii rekolteyi etkileyecektir. İnşallah rakamlar istediğimiz şekilde oldu. Biz devlet büyüklerimize sesleniyoruz. Çiftçi hakikatten mağdur durumda. Üzümcü, zeytinci mağdur. Çiftçilik yapan herkes şu an mağdur durumda. Fiyatta yardım bekliyoruz. Üzümde ilimizin plakasını istiyoruz. Devletimiz vatandaşını memnun eder.

Erken hasat yapılmaması uyarısı

Çiftçilere erken hasat yapmamaları konusunda uyarılarda bulunan Okur, şöyle konuştu: