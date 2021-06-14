Manisa, sulu tarımla 500 milyon lira katkı hedefliyor

DSİ’nin gündeminde tarım arazilerinin suya kavuşması, modern sulama sistemlerinin yaygınlaşması ve özellikle de su tasarrufu sağlanması var.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) gündeminin gereklerini yerine getirirken, Genel Müdürü Kaya Yıldız 1 Haziran tarihi itibariyle Manisa’da sulama sezonunun başladığını belirterek, sulu tarım sayesinde Manisa’nın 2021 yılı itibariyle ülke ekonomisine 500 milyon lira katkı sunmasını beklediklerini söyledi.

MANİSA’DA 340 BİN DEKAR TARIM ARAZİSİNDE SULU TARIM YAPILACAK

Manisa’da 1 Haziran tarihi itibariyle başlanan 2021 yılı sulama sezonunda toplam 340 bin dekar tarım arazisinin sulanmasının planladığını açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Manisa ilimizde toplam 340 bin dekar tarım arazisinde yapılacak sulu tarım ile birlikte 2021 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 500 milyon TL katkı sağlanmasını hedefliyoruz.” dedi.