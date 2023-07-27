Manisa'da erken hasat üzümde ilk ihracat tırı törenle Rusya'ya uğurlandı Manisa'nın bağlarından toplanan erkenci üzümlerin yüklendiği tırlar, Alaşehir Gümrük Müdürlüğü'nden çıkarak Rusya'ya doğru hareket etti.

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Üzüm üretiminin önde gelen merkezlerinden Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, geleneksel Sultaniye cinsinden 15 gün önce olgunlaşan Superior Seedless cinsi sofralık üzümlerin toplanmasına başlandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde erkenci üzümde ilk ürünler hasat edilerek ihracat pazarlarına gönderildi.

Bağlardan toplanan ürünlerin yüklendiği tırlar, Alaşehir Gümrük Müdürlüğünden çıkarak Rusya'ya hareket etti.

Superior Seedless cinsi sofralık üzümler yolda

Üzüm üretiminin önde gelen merkezlerinden Alaşehir'de, Superior Seedless cinsi sofralık üzümlerin toplanmasına devam ediliyor.

İlk ihracat tırı törenle uğurlandı

Alaşehir Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Soygür, ilk tırın uğurlanması nedeniyle düzenlenen törende, sezona başlamanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, üretici ve ihracatçılara bol kazanç diledi.

Aşırı yağışlardan dolayı üzümün kalitesinde ve rekoltesinde düşüş bekleniyor

Erkenci üzümde geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 10 bin ton ihracat yapılmasının beklendiğini dile getiren Soygür, şöyle konuştu:

Alaşehir Gümrük Müdürlüğü'nden yıllık 350 bin ton yaş sebze meyve ve tarımsal ürün ihracatı yapılıyor. Net olarak 600 milyon dolar gelir elde ediliyor. İlçede geçen yıl 186 bin ton yaş üzüm üretimi yapıldı, bu sene de bu rakama ulaşmaya çalışacağız. Aşırı yağışlardan dolayı üzümün kalitesinde ve rekoltesinde düşüşler olacaktır..

Maliyeti pahalı

Üzüm üreticisi Sadık Tosun da erkenci üzümlerin bakımı ve giderlerinin yüksek olduğunu ancak daha iyi fiyatlarla pazara sunulabildiğini belirtti.