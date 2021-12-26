Manisa’da geleneksel halıcılığın hedefi ihracat

Manisa’da, ön plana çıkan el emeği dokuma halılarının ihraç edilme çalışmaları yürütülüyor.

Geleneksel yöntemlerle üretilen halıların güzelliğine doyum olmaz. Her bir ilmediğinde insan eli değdiği için değerine değer katan halılar için yeni hedefler var.

Manisa’nın Yunusemre ilçesi Yuntdağı bölgesinde bulunan Örselli Mahallesi’nde 20 kadın geleneksel yöntemlerle dokudukları halıları hem ihracat için hazırlıyor hem de kazandıkları parayla ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

AMAÇ GELENEKSEL EL SANATLARINI KUŞAKLAR BOYU DEVAM ETTİRMEK

Başlatılan bir proje kapsamında tezgahlar alındı, ipler temin edildi. Kuşaklar boyu devam eden geleneksel el sanatlarını yaşatmak ve kadınların ev ekonomisine destek olmalarını sağlamak hedeflendi.





"KADINLAR ÜRETİYOR, EKONOMİ CANLANIYOR PROJESİ" TEKRARLANDI

Geçmişte hemen hemen her evde halı dokuma tezgahının bulunduğu mahallede neredeyse unutulmaya yüz tutan halı dokumacılığı Manisa Büyükşehir Belediyesi, Zafer Kalkınma Ajansı, Halk Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye İş Kurumu tarafından desteklenen “Kadınlar Üretiyor Ekonomi Canlanıyor” projesiyle yeniden canlandırıldı. Mahallenin eski okulu halı dokuma atölyesine dönüştürülürken, 20 kadın hem halı dokuyarak mesleği yaşatıyor hem de ev ekonomisine katkı sağlıyor.

RENGİ VE KALİTESİ FARKLI

Doğal kök boya ve geleneksel yöntemler kullanılarak dokunan halılar gerek renkleriyle gerekse kalitesiyle ön plana çıkıyor.

EV HALILARI, DAHA ÖNCE 20 ÜLKEYE İHRAÇ EDİLDİ

1982'de turistik bir gezi için gelen Alman profesör Harald Böhmer’in mahalleye ziyareti sonrası halıyı ileri bir seviyeye taşıyan ve dokudukları halıları yaklaşık 20 ülkeye ihraç eden mahalleli, hayata geçirilen projeyle halıları yeniden ihraç etmeyi hedefliyor.

"SEVEREK DOKUYORUZ"

Çocukluğundan b u yana halı dokuduğunu ve halı dokumayı sevdiğini belirten Hatice Sak, “Anneannem, babaannem ve annem de halı dokuyordu. Ben de onlardan öğrendim. Ben hem çok meraklı olduğum için hem de evime katkı olsun diye öğrendim. Hâlâ daha halı dokuyoruz. Zor yerleri de var. Herkesin yapabileceği bir iş değil ama biz severek dokuyoruz.” dedi.

"ESKİDEN EVLERDE TEZGAH VARDI ŞİMDİ TOPLU DOKUNUYOR"

Halı dokumayı kızlarına da öğrettiğini belirten Ummuhan Tosun, “Okuldan eve geldiğimde annem bana halı dokumayı öğretirdi. Bundan ekmeğimizi sağladık. Eskiden her evde halı dokuma tezgahı vardı. Şimdilerde bu şekilde muhabbet ederek toplu bir şekilde halı dokuyoruz. Bunun devamını diliyorum. Ben halı dokumayı çok seviyorum ama artık gençler halı dokumayı sevmiyor. Benim de 2 kızım var onlara da halı dokumayı öğrettim.” diye konuştu.

KALİTENİN ARDINDA DOĞAL KÖK BOYASI VE UZUN YILLARA DAYALI TECRÜBE VAR

Örselli halısının en büyük özelliğinin doğal kök boya kullanılması ve uzun yıllara dayalı bir tecrübeyle dokunması olduğunu söyleyen Halı Dokuma Öğretmeni Hatice Mezik, “Okuldan çıktıktan sonra halı dokumaya başladım. 20 yıldır halı dokuyorum. Ben bu halıları dokumayı çocukluğumda öğrendim. Eskiden evlerimizde halı dokuma tezgahı vardı. Herkesin evinde tezgah vardı. Uzun bir zaman sürdü. Sonra tezgahlarımızı evden kaldırdık. Gençlerimiz de halı dokumayı öğrenmedi. Biz bu işi yeniden canlandırmak için başladık. Bizim hem başardığımız hem de bildiğimiz bir işti. Bize göre yabancı değildi. Çok kaliteli halılar çıkarıyorduk. Herkesin yapabileceği bir iş değil.





İNCE İŞÇİLİK GEREKİYOR

Çok ince bir işçilik gerekiyor. Halılarımızın güzel çıkması ve satılması için kaliteli olması gerekiyor. Örselli halısının en büyük özelliği kök boya olması. Çok uzun senelere dayalı tecrübeyle örülüyor olması.” diye konuştu.

“HALILARIMIZI İHRAÇ ETMEK İSTİYORUZ”

Geçmişte mahalleye yakın bir bölgede bulunan Aigai Antik Kenti’ne gelen turistlerin daha sonra mahalleye gelerek halı satın aldığını ve yeniden halılarını ihraç etmek istediklerini belirten Örselli Mahalle Muhtarı Halil Mezik, “Daha önceden Örselli Mahallemizde kooperatifimiz vardı. Her evde tezgahımız vardı. Halılar evlerde dokunuyordu.





ÖRSELLİ HALISININ EN BÜYÜK ÖZELLİĞİ KÖK BOYASI

Örselli’nin halısının en büyük özelliği de kök boyası. Burada bu meslek ölmesin. Devlet büyüklerimize sesleniyorum. Devlet büyüklerimizi buraya davet ediyorum. Burada yapılan işi sahiplenilmesini istiyorum. Kooperatif zamanında olduğu gibi halılarımızı dış ülkelere ihraç etmek istiyoruz. Eskiden haftada 2 kafile turist gelirdi mahallemize. Aigai Antik Kenti’ne geziye gelen turistler buraya gelerek halı satın alırlardı. Günlük olarak Türkiye İş Kurumu kadınlara 35 lira para veriyor. Burada halılarımıza değer kazandırabilirsek oradan da ücretlerini alacaklar.” ifadelerini kullandı.