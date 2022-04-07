Manisa’da kiraz ağaçları 2 hafta gecikmeli çiçek açtı. Ramazan Bayramı’yla ilk hasadın birlikte başlaması bekleniyor

İlkbaharla birlikte meyvelerin de hasat zamanları yaklaştı. Kuzey yarımkürenin ilk kirazının yetiştiği Manisa’da kiraz ağaçları, 2 hafta gecikmeli de olsa çiçek açtı.

Hem rekolte hem de fiyat üreticisinin yüzünü güldürecek

Hava şartlarının mevsim normallerinde gitmesi halinde hem rekolte hem de fiyatların kiraz üreticisinin yüzünü güldüreceği öğrenilirken ilk hasadın, Ramazan Bayramı’yla birlikte başlaması bekleniyor.

İlk kiraz hasadı Manisa'da

Kuzey yarımkürenin ilk kiraz hasadının yapıldığı Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklıbozköy Mahallesi'nde binlerce dönüm arazide ekili kiraz bahçeleri, 2 haftalık gecikmeyle çiçek açtı. Hava şartlarından dolayı 2 haftalık bir gecikmenin yaşandığı kiraz bahçelerinde erkenci kirazların, mayıs ayının ilk haftasında hasadına başlanacağı öğrenildi.

Manisa'da kirazın ilk hasadı bayramda yapılacak VİDEO

Soğuk hava ağaçların çiçek açmasını geciktirdi

Sancaklıbozköy Mahallesi'nde 13 yıldır kiraz üreticiliği yapan Fatih Akbulat, “Aşağı yukarı 16 yıldan bu yana kirazla uğraşıyorum. Kiraz bahçelerimiz var. Dünyada Kuzey yarımkürede ilk kirazı piyasaya süren biziz. Bu şartlara göre beklentimiz güzel. Bir afet olmazsa, soğuk olmazsa, don veya dolu olmazsa beklentimiz güzel. Yıla göre geç çiçek açtı. Geçen sene bu zamanlar koruk halindeydi kirazlar. Bu sene iklim şartlarında havanın soğuk gitmesi geciktirdi.” diye konuştu.

"İlk çıkan kirazlar her zaman para eder"

Kirazın ihraç edilmesinden dolayı iyi para ettiğini kaydeden Akbulat, “Kitaplarda Ziraat 900 bizim tabirimizle Salihli dediğimiz kirazda bu sene ihracatını 100-150 lira arasında bir beklentimiz var. İlk çıkan kiraz her zaman para eder. Çok rağbet olduğu için Norveç, Dubai, Almanya bu ülkelere çok ihracat yapılıyor. O yüzden de kiraz para yapıyor. Bizim atalarımız çiçeği gördün mü 45 gün say der. Şu anda 30 gün sonra nasip olursa inşallah hava şartları uygun olduğu zaman yeriz. Ramazan Bayramı’nda çifte bayram yapacağız. Allah yedirmeyi nasip etsin inşallah.” dedi.