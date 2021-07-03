Manisa, tarıma elverişli alanlarında üzüm ve kiraz gibi kendisine özgü meyveleri üretirken, çorak arazilerde sulama istemeyen lavanta bitkisi ile verimini artırmayı hedefliyor.

Manisa’nın Salihli Ovası'nda rengi ve kokusuyla alternatif tarımın gözdesi olan ve pek çok alanda tarımsal ekonomiye katkı sağlayan lavanta üretimi başladı.

Salihli’nin Pazarköy Mahallesi’nde Anadolu Piramitleri olarak bilinen Bintepeler mevkiinde Çiğdem Ergelen ve Adile Şölen’e ait olan 150 dönüm arazide yetiştirilen lavantalar için 2. Lavanta Hasadı Şenliği düzenlendi.

Salihli Belediyesi, Salihli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi işbirliğinde gerçekleşen etkinlikte, ilk hasadı protokol üyeleri gerçekleştirdi.

“SALİHLİ’Yİ LAVANTA CENNETİ YAPMAK İSTİYORUZ”

Ergelen açılışta yaptıkları tarım türü ile ilgili olarak, “Parfümeri de kullanılan, görsel olmayan, ekonomik katma değeri cinsini seçtik.

Manisa’da lavanta hasadı şölen havasında geçti VİDEO

LAVANTA SUSUZ TARIM ÜRÜNÜ

Amacımız göllerimizin kurumaya başladığı dönemde, susuz tarım yapılan lavantayı, buralardaki çorak arazileri çiftçilerimize örnek olup, tanıtmak istedik. Hedefimiz ise kalkınmaya destek olmaktır. Salihli’yi hep beraber bir lavanta cenneti, kurak arazileri değerlendirip, ekonomiye değer katmak istiyoruz.” dedi.

“LAVANTA, SALİHLİ'YE FARKLI ÜRÜN OLARAK GİRECEK”

Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Demir, “Salihli’de tarım denilince aklımıza, kuru üzüm ve kiraz türü ürünler gelmektedir. Kirazımız dünya markasıdır. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanda Manisa birincisi, süt üretiminde de il birincisiyiz. Lavanta da inşallah, Salihli’de farklı bir tarımsal ürün olarak girecek. Lavanta hasadının Salihli’mize, üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum.” diye konuştu.

“PROFESYONEL ÇİFTÇİLİK YAPILIYOR”

Salihli’de profesyonel çiftçilik yapıldığını belirten Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Salihli’de örnek bir çalışma var. Buradaki kadınlarımızın teşebbüsü, evdeki kadınlarımıza örnek olacak. Eğer bahçesinde verimsiz arazisi var ise bir örnek olacak. Kozmetik sanayi de sağlık sektöründe çok büyük etkinliği olacak diye hep bu kapıları aralıyoruz.” dedi.

“LAVANTA ÜRETİMİ ANLAM KAZANIYOR”

Salihli’nin ülke ekonomisine 39 ürün çeşidi ile katkı sağladığını anlatan Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, “Bunları üretmekle kalmıyor, Organize Sanayi Bölgemizdeki işletmelerde bu ürünleri işliyoruz. Salihli OSB’de 10 binin üzerinde istihdamı hedefliyoruz.” diye konuştu. Salihli’de son yıllarda lavanta üretiminin anlamlı hale geldiğini belirten Kaymakam Sağlam “Gerek lavanta üretiminde gerek diğer alanlarda faaliyet gösteren çiftçilerimizi kutluyorum. Değerli ürünler yetiştiriyoruz, Avrupa’da da rağbet görebilecek ürünler yetiştiriyoruz.” dedi.