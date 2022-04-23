Manisa'da Nif çayının her zamankinden farklı kokması ve kırmızı akması yöre hakkını ve bölgede ekim yapan çiftçileri tedirgin etti.

Manisa’da Nif Çayı'nın suyunun kırmızıya dönmesi ve çevrede ki fabrikaların bir önlem almaması bölgede organik tarım yapan çiftçilerin şikayetine konu oldu.

Cep telefonlarıyla görüntü çeken çiftçilerin ihbarı üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri, sudan numune alarak inceleme başlattı.

Çay sabah saatlerinde kırmızıya döndü

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinden doğan, Manisa'nın Turgutlu, Şehzadeler ve Yunusemre ilçesindeki Gediz Ovası'na içindeki tarlalardan geçerek İzmir Körfezi'ne dökülen Nif Çayı'nın suyunun bu sabah saatlerinde kırmızı renge dönmesi bölge çiftçilerini tedirgin etti.

Manisa'da Nif Çayı kırmızı akınca çiftçi tedirgin oldu VİDEO

"Suç duyurusunda bulunacağız"

Şehzadeler ilçesi Karaoğlanlı Mahalle Muhtarı Hakan Kara, “Sabah saatlerinde farkına vardık. Su yoğun bir koku, yoğun bir renk, bayrak kırmızısı akıyordu. Biz burada tarımla uğraşıyoruz.





Organik tarım yapıyoruz, kimyasal karışıyor

Özellikle de organik tarım yapıyoruz ama bu şartlarda zor. Yetiştirdiğimiz ürünler içerisinde kimyasal katkı olduğu için yurt dışından geri dönüyor.





Kuzey yarım kürenin ilk kirazının yetiştiği yer

Kuzey yarım kürenin ilk kirazı burada yetişiyor. Bu su sondajlarımıza ve içme sularımıza bulaşıyor. Bu artık kronikleşmiş bir rahatsızlığa döndü.





30 yıldır böyle

Yaklaşık 30 yıldır uğraşıyoruz, bir yol alamadık. Cumhurbaşkanımız, Tarım ve Orman Bakanımız, Çevre ve Şehircilik Bakanımızın bu duruma el atarak, sorunumuzun çözüme kavuşturmalarını istiyoruz.





Suda canlı yaşamıyor

Suda görüldüğü üzere bir kaplumbağa, kurbağa dahi yaşamıyor. Biz bir an evvel buranın eski haline getirilmesini ve temizlenmesini istiyoruz. İlgili kurumlara haber verdik. Manisa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden yetkililer gelerek sudan numune aldı. Oradan gelecek sonuca göre suyu kirletenler hakkında suç duyurusunda bulunacağız." diye konuştu.

"Bu kez hasar daha fazla"

DHA'nın haberine göre, sabah saatlerinde tarlasına gelince gördüğü manzara karşısında şoke olduğunu belirten Mustafa Doğru ise, “Bugün saat 10.00 sıralarında tarlama geldiğimde çayın rengi kıpkırmızıydı. Daha önce hiç bu şekilde görmemiştim. Kokusu da vardı. Bunu yıllardan beridir çekiyoruz ama bu defaki çok anormal bir şeydi. Teknolojinin bu kadar ilerlediği bir dönemde çayların bu hali gerçekten üzüyor.





Arıtma yaptırılmalı

Ceza bir çare değil. Milyonluk yatırımları yapan insanlar, bunun arıtmasını da yapar." diye konuştu.