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    Manisa'da sezonun ilk kirazı 500 liradan satıldı

    Türkiye'nin erkenci kiraz üretim bölgelerinden Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sezonun ilk ürünü, sembolik açık artırmada kilogramı 500 liradan alıcı buldu.
    • AA
    • 21.04.2021 - 12:57
    • Güncelleme : 21.04.2021 - 13:14
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    Manisa'da sezonun ilk kirazı 500 liradan satıldı

    İlk ürünlerin hasat edilerek piyasaya sunulması törenlerle kutlanıyor ve ilk ürünler sembolik açık artırımlarla yüksek fiyatlarla satın alınıyor. Bu ürüne dikkat çekmek, bereketini artırmak ve değerine değer katmak için yapılan bir gelenek.

    Türkiye'nin erkenci kiraz üretim bölgelerinden Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sezonun ilk ürünü böyle bir açık artırmanın ardından kilogramı 500 liradan alıcı buldu.

    SEZONUN İLK KİRAZI MANİSA'DAN

    Manisa'da sezonun ilk kirazı 500 liradan satıldı VİDEO

    KİRAZ, EN ERKEN ŞEHZADELER İLÇESİNDE ÜRETİLİYOR

    Kirazın en erken yetiştiği yer olarak gösterilen Şehzadeler ilçesinde hasat başladı. Çobanisa Mahallesi'nde ürünlerini toplayan üreticiler, "Cristobalina" cinsi kirazları alım merkezine götürdü.

    Manisa da sezonun ilk kirazı 500 liradan satıldı #1

    İLK ÜRÜNE TÖREN YAPILDI

    Sezonun ilk ürününün merkeze gelişi nedeniyle tören düzenlendi. Törene, üreticiler ve tüccarları yanı sıra Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk ile Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak da katıldı.

    Manisa da sezonun ilk kirazı 500 liradan satıldı #2

    SEMBOLİK AÇIK ARTIRMAYLA KİLOGRAMI 500 LİRAYA SATILDI

    Bölge üreticilerinden Yavuz Tun'un hasat ettiği yaklaşık 70 kilogram kiraz, sembolik açık artırmayla kilogramı 500 liradan alıcı buldu.

    Tüccar İbrahim Bodur, sezonun ilk ürününü üreticiyi teşvik amacıyla 500 liradan aldığını belirterek, "Bu sembolik bir rakamdır. Kiraz, sezon ilerledikçe gerçek değerine doğru inecektir. İlk ürün olduğu için üreticimizi onurlandırmak istedik. İnşallah ülkemiz için hayırlı bir sezon olur.

    Manisa da sezonun ilk kirazı 500 liradan satıldı #3

    İLK ÜRÜN ANKARA'YA GİDİYOR

    İlk ürünü Ankara'ya sebze meyve haline göndereceğiz, oradan otellere, marketlere gider diye düşünüyorum." diye konuştu.

    Manisa da sezonun ilk kirazı 500 liradan satıldı #4

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