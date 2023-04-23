Manisa'da üretiliyor, dünya kullanıyor: Güneş panelleri Türkiye yenilenebilir enerji yatırımlarını artırarak enerjide dışa bağımlılığı azaltmayı amaçlıyor. Sektör kapasitesini artırarak ve sadece iç pazarda değil ihracat atağına da geçerek büyümeyi hedefliyor.

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Türkiye'de yaklaşık 15 yıllık geçmişe sahip güneş paneli üretimi sektörü özellikle son yıllarda hızlı bir şekilde gelişti.

Bunlardan birisi olan Manisa'da iki yıl önce faaliyete geçen ve kısa sürede kapasitesini 1 gigavatın üzerine çıkaran güneş paneli üretim tesisi, ABD pazarına ihracat yapmaya hazırlanıyor.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde 20 bin metrekare kapalı alanda kurulan, 450 kişinin istihdam edildiği tesisinin genel müdürü Mehmet Doğan, coğrafi konumu ve yapısı nedeniyle güneş enerjisi santrali kurulumuna oldukça elverişli olan Türkiye'de 1-1,5 gigavat olan yıllık kurulum ortalamasının geçen yıl 3 gigavata yükseldiğine işaret etti.

Doğan, bu kapasitenin kısa vadede yıllık 6-7 gigavata çıkabileceğini dile getirdi.

"Artan yatırımların güneş paneli üretim sektörünü geliştiriyor"

Artan yatırımların güneş paneli üretim sektörünü de geliştirdiğine işaret eden Doğan, şöyle konuştu:

Panel üretim tesisleri olarak bakarsak sektör olarak geçen yıl 16-17 tesisle, aktif olarak 6-7 gigavatlık bir üretim kapasitesine sahiptik. Ancak bu yıla geldiğimizde bu işe ciddi gönül veren sanayicilerimiz oldu. Şu anda 37 üreticimiz, 20 gigavatlık panel üretebilecek tesisimiz var ülkemizde. Bu ciddi bir rakam. Dünyayla kıyasladığımızda panel tesisi olan 38 ülke var. Bunlarda 18'i 1 gigavat ve üzeri kapasiteye sahip. Ülkemiz, üretim kapasitesiyle dünyada 6, Avrupa'da ise birinci sırada. Bu çok iyi bir noktada olduğumuzu gösteriyor.

"Stratejik sektör olarak görülmeli"

Doğan, önceleri çatılarda olan yapılanmanın geçen yıl yapılan mevzuat değişikliğiyle sahalara indiğini hatırlattı. Panel üretiminin stratejik bir sektör olarak ele alınması gerektiğini belirten Doğan, şunları kaydetti: