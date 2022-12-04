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    Manisa'da üzüm mesaisi yaz-kış devam ediyor

    Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir yanda üzüm hasadı devam ederken, diğer yandan da bağlar budanıyor.
    • 04.12.2022 - 10:09
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    Manisa'da üzüm mesaisi yaz-kış devam ediyor

    Manisa üzüm yetiştiriciliği ile ünlü. Buradan yurt içine ve dışına giden kuru ve taze üzümler, kentin ekonomisinin önemli bir kısmını oluşturuyor.

    Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde örtü altında dalında bekletilen çekirdeksiz Sultaniye üzümleri kış ayında sararan yapraklarının altında hasat ediliyor.

    İlçede üzüm kesimleri tamamlanan üzüm bağlarında budama çalışmaları yoğun bir şekilde başladı.

    Sultaniye üzümlerinin kilosu 10-18 TL

    Sarıgöl'de belirlenen günlük 300 TL yevmiye alan budama işçileri yoğun bir mesai harcarken örtü altında hala kesilmeyi bekleyen çekirdeksiz Sultaniye üzümlerin kilosu ise 10-18 TL arasında alıcı buluyor.

    Kış ortasında dalından üzüm yeme imkanı sunan örtü altı bağcılığının ocak ayının başlarına kadar devam etmesi bekleniyor.

    Manisa da üzüm mesaisi yaz-kış devam ediyor #1

    Budama işçilerinin yevmiyesi 300 TL

    Budama işi için işçinin eline günlük 300 TL yevmiye verilirken 20 TL de dayı başı ücreti olmak üzere üreticinin bir işçi için günlük toplam 320 TL ödeme yaptığını kaydeden üzüm üreticisi Serhat Akkaya, "Budama işini yapabilen bağcı kendisi yapıyor ancak üzüm bağı fazla olan üreticilerimiz budama için işçi çalıştırmak durumunda. Halen daha Sarıgöl Ovasında örtü altında üzüm var. Bizim buralarda aralık ayının sonuna ocak ayının başına kadar üzüm kesimi devam eder." dedi.

    Manisa da üzüm mesaisi yaz-kış devam ediyor #2


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